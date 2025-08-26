Eliminatorias Concacaf 2025 | Surinam vs Panamá: Este es el estadio Franklin Essed, sede del primer juego de la Ronda Final

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Las selecciones de Panamá y Surinam estarán a cargo de poner en marcha la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Este será un enfrentamiento inédito que se realizará en el estadio Franklin Essed, una instalación en la que el conjunto panameño no ha jugado antes.

Al ser un terreno desconocido para los dirigidos por Thomas Christiansen, aquí daremos algunos datos de ese estadio que es la casa del conjunto surinamés.

Datos generales

El nombre completo del estadio es Dr. Ir. Franklin Essed Stadion .

Se ecuentra ubicado en el Barrio Flora, al suroeste de Paramaribo, Capital de Surinam. Su localización exacta es la calle Jaggernath Lachmonstraat, justo al lado del Estadio Nacional Cubierto.

Fue inaugurado el 24 de diciembre de 1958 con el nombre de Flora Stadion.

Tiene un a capacidad estimada de 3,150 y 3,500 personas.

Al momento de su apertura tenía su superficie era de césped natural. En sus renovaciones recientes se le cambió a césped artificial.

Renovación

En mayo de 2018 , la Federación de Fútbol de Surinam (Surinaamse Voetbal Bond) firmó un contrato con Structure Technics NV para renovar el estadio con una inversión aproximada de USD 1 048 000 (un millón 48 mil dólares estadounidenses).

La remodelación fue financiada por la FIFA e incluyó una nueva tribuna, mejoras estructurales y actualización del campo para cumplir con estándares internacionales establecidos porla propia federación internacional y la Concacaf.

Usos

Es hogar de varios clubes de la liga local como S.V. Leo Victor, Sportvereniging Nationaal Leger (SNL), S.V. Robinhood, Royal '95, Super Red Eagles y también la selección nacional de fútbol de Surinam.

Ha sido sede de conciertos.

Asimismo, ha acogido partidos internacionales como eliminatorias mundialistas e incluso eventos de la Liga de Naciones.

Cambio de nombre

Desde su inauguración en 1958, el coliseo se le llamó Flora Stadion debido a su ubicación en el Barrio Flora de Paramaribo.

Tras su remodelación en el año 2018 se le cambió el nombre a Franklin Essed en honor a un destacado político y científico surinamés, fallecido en el año 1988.

¿Cómo llegar desde Panamá?

Hay vuelos directos desde la Ciudad de Panamá. Estos van desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el Johan Adolf Pengel International Airport (PBM), ubicado en Zanderij, una villa que se encuentra a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Paramaribo.

La duración aproximada de esos vuelos es entre 4 a 4 horas con 12 minutos. Y la frecuencia de estos es de tres veces a la semana.

Lo precios aproximados de los vuelos están entre los 380–385 dolares (solo ida), y $480–$490 (ida y vuelta). En ocasiones se presentan ofertas desde los 374 dólares.

Traslado al estadio

En el caso de que algún fanático panameño llegue al Johan Adolf Pengel International Airport y desee trasladarse directamente al estadio Franklin Essed, se le recomienda utilizar un taxi o transporte privado.

La ruta más indicada es a través de la autopista Desiré Delano Bouterse, que fue inaugurada en el año 2020. Mediante esa vía se llega a la calle Jaggernath Lachmonstraat donde se encuentra localizado el estadio.

La duración estimada del trayecto en la autopista es de una hora.

