Eliminatorias Concacaf Mundial 2026| Selección de Panamá: ¿Cuándo Thomas Christiansen revelará a sus elegidos para juegos ante Surinam y Guatemala?

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Se acerca el momento para que la Selección de Fútbol de Panamá inicie su participación en la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, por lo tanto es tiempo de conocer a los jugadores que defenderán los colores patrios en los dos primeros juegos de la instancia que determinará a los clasificados de la confederación para el torneo orbital.

La Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció que el técnico Thomas Christiansen se dirigirá a los medios de comunicación en una conferencia de prensa donde dará detalles previos a los próximos partidos del combinado canalero en la Ronda Final. Esto se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 11:00 a.m. Se estima que, horas antes, se revele la lista de convocados.

Panamá se estrenará, en la instancia decisiva, el jueves 4 de septiembre ante Surinam en el estadio Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo a las 6:30 p.m. (hora panameña). El lunes 8, se enfrentará a Guatemala en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, desde las 8:30 p.m.

Desempeño en eliminatorias

La selección panameña comenzó su participación en la segunda ronda del clasificatorio en la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Fútbol. En esa fase integró el Grupo D junto a los conjuntos de Nicaragua, Guyana, Monserrat y Belice.

Resultados

Panamá venció a Guyana 2‑0, con goles de Cristian Martínez (62') y José Luis Rodríguez (65') , y a Montserrat 3‑1, con anotaciones de Jovani Welch (40'), José Fajardo (61') y José Luis Rodríguez (70') .

venció a 2‑0, con goles de , y a 3‑1, con anotaciones de . Derrotó también a Belice 2‑0 como visitante, con goles de Fidel Escobar (10') y Eduardo Guerrero (50)' .

2‑0 como visitante, con goles de y . Además venció a Nicaragua, por 3 a 0, con tantos de César Yanis (56'), Ismael Díaz (88') y Eric Davis (90+3').

Tabla final del Grupo D (tras cuatro partidos jugados):

Panamá terminó en primer lugar , con 12 puntos , producto de cuatro victorias en cuatro partidos , una diferencia de goles de +9 (10 goles a favor, 1 en contra).

terminó en , con , producto de , una diferencia de goles de (10 goles a favor, 1 en contra). Le siguió Nicaragua con 9 puntos.

Panamá, junto con Nicaragua, avanzó a la Ronda Final de las eliminatorias.

Lo próximo

La Ronda Final se jugará entre septiembre y noviembre de 2025, con 12 selecciones divididas en tres grupos de cuatro equipos. Los líderes de grupo clasificarán directamente al Mundial, mientras que los dos mejores segundos disputarán un repechaje, lo que permitirá hasta ocho cupos directos para Concacaf, incluyendo a los anfitriones (EE.UU., México y Canadá).

Los partidos de esa instancia se disputarán en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Luego de ello se realizará el Sorteo de Grupos del Mundial que se realizará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington, Estados Unidos.

El repechaje se disputará entre el 26 y 31 de marzo de 2026 y consistirá en un pequeño torneo donde estarán presentes: una selección de la Confederación Asiática (AFC), una de la Confederación Africana (CAF), una de la Confederación de Sudamérica (Conmebol), una de la Confederación de Oceania (OFC) y los dos combinados de la Concacaf.