El jugador español firmó un contrato por dos temporaadas y está listo para debutar el próximo sábado.

Alemania/El ex lateral derecho del Real Madrid, Lucas Vázquez, fichó por el Bayer Leverkusen hasta 2027, anunció este martes el club alemán.

Vázquez, cinco veces campeón de la Liga de Campeones, se incorpora como "jugador libre, ya que su contrato con la entidad madridista expiró al final de la pasada temporada", indicó el club de la Bundesliga en un comunicado.

El jugador de 34 años, completó un examen médico en Madrid y está preparado para jugar en el próximo partido del Leverkusen, como visitante ante el Werder Bremen el sábado.

"Ahora estoy deseando continuar mi trayectoria en el Bayer Leverkusen. El club del que me han hablado mucho el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal", señaló Vázquez.

"Con Lucas Vázquez fichamos a un jugador con muchísima experiencia que ha ganado todo lo que se podía ganar con el Real Madrid en los últimos diez años", subrayó Simon Rolfes, director deportivo del Bayer Leverkusen, que agregó que el futbolista se convertirá en un "pilar" del equipo.

El Leverkusen estaba buscando un lateral derecho después de la salida del neerlandés Jeremie Frimpong al Liverpool al final del pasado curso.

Aparte de una breve etapa en el Espanyol, el juvenil del Real Madrid pasó toda su carrera con el club blanco, con el que levantó 23 trofeos.

La llegada del inglés Trent Alexander-Arnold al Real Madrid supuso que Vázquez descendiera en el orden jerárquico como lateral derecho, pero el nueve veces internacional con la selección española quería continuar su carrera.

El Bayer Leverkusen, que ganó la Bundesliga hace dos temporadas, ha reconstruido al equipo tras la marcha de Alonso como técnico y la de jugadores como el suizo Granit Xhaka y los alemanes Florian Wirtz y Jonathan Tah.

Trayectoria

Lucas Vásquez nació el 1 de julio de 1991 en Curtis, La Coruña , Lucas comenzó a jugar en el CD Curtis (2000–2004) y luego en el Ural CF (2004–2007) antes de unirse a la cantera del Real Madrid en 2007 .

Pasó por varias categorías inferiores del club: Juvenil C, B y A, Real Madrid C (2010–2011) y luego el Castilla, filial de Segunda B (2011–2014).

Primeros pasos

En la temporada 2014–2015 fue cedido al Espanyol , donde hizo su debut en La Liga y jugó 33 partidos, anotando 3 goles.

Real Madrid activó su cláusula de recompra y regresó al club en verano del 2015.

Consolidación

Debutó oficialmente con el primer equipo en septiembre de 2015 .

Durante su etapa en el primer equipo (2015–2025) disputó más de 400 partidos, marcó 38 goles, y logró un extraordinario palmarés con 23 títulos:

, marcó , y logró un extraordinario palmarés con : 5 Champions League

5 Mundiales de Clubes

4 Ligas españolas

4 Supercopas de Europa

4 Supercopas de España

1 Copa del Rey.

Durante su carrera mostró una notable polivalencia , pasando de extremo a desempeñarse también como lateral derecho, especialmente a partir de 2019–2020.

Durante su carrera mostró una notable polivalencia, pasando de extremo a desempeñarse también como lateral derecho, especialmente a partir de 2019–2020. Momentos memorables incluyeron su penal decisivo en la final de la Champions en Milán (la "Undécima") y goles clave como aquel en el Clásico en el Camp Nou (2021–22).

Selección nacional

Debutó con la selección española absoluta en 2016 y fue convocado para la Eurocopa 2016 y el Mundial de 2018, aunque con oportunidades limitadas: jugó nueve partidos en total con la selección.

Despedida y continuación