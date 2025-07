LaLiga| Lucas Vázquez se despide de un Real Madrid que declara récord de ingresos

España/Acompañado por el francés Kylian Mbappé y el brasileño Marcelo, el extremo transformado en lateral Lucas Vázquez se despidió este jueves del Real Madrid en una emotiva ceremonia en la que dijo que al club nunca le dirá adiós.

"Este es uno de los días más importantes de mi vida", empezó antes de agradecer el respaldo que ha recibido por parte de su familia y aficionados: "Me habéis hecho sentir en casa. Hoy toca decir adiós, pero a mi Real Madrid nunca le diré adiós".

Vázquez, de 34 años, finalizó su contrato con la entidad blanca el pasado 30 de junio, aunque prolongó su vinculación para disputar el Mundial de Clubes. El gallego no ha anunciado si continuará como profesional o se retirará del fútbol.

Te puede interesar: LaLiga | Lucas Vázquez y Real Madrid relación que llegó a su final

El gallego estuvo acompañado del presidente Florentino Pérez en la sala donde estaban su mujer, hijos, padres y hermano.

"He tenido el privilegio de compartir vestuario con leyendas y de levantar títulos, pero sobre todo he sido feliz. Me he sentido valorado, respetado y querido", subrayó Vázquez.

"He cumplido mi sueño. Me voy, pero el Madrid nunca se irá de mí. Soy y seré siempre Lucas Vázquez, canterano del Real Madrid", aseveró el futbolista que jugó 402 encuentros con la camiseta blanca, en los que marcó 38 goles y repartió 73 asistencias.

Entre los trofeos logrados en la última década con el Real Madrid se encuentran 5 Ligas de Campeones, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas españolas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España.

Cifra récord

El Real Madrid anunció que batió su récord de ingresos al registrar en la temporada 2024-2025 la cifra de 1.185 millones de euros (1.372 millones de dólares), aunque el beneficio neto se quedó en 24 millones de euros (27 millones de dólares).

"Los Ingresos de Explotación (antes de enajenación de inmovilizado) del ejercicio 2024/25 han alcanzado la cifra de 1.185 millones de euros", señaló la entidad madridista en su informe, difundido por las redes sociales.

Esta suma "representa un aumento de 111 millones de euros (10,4%) respecto al ejercicio 2023-2024", cuando se superó por primera vez la cota de los 1.000 millones, una cuantía "no alcanzada hasta el momento por ningún otro club".

Además, el Real Madrid reveló que cerró el ejercicio con un beneficio después de impuestos de 24 millones de euros, 9 millones de euros (10 millones de dólares) más que en el anterior periodo.

Te puede interesar: Béisbol U23 2025 calendario| Serie final del campeonato nacional está lista para disputarse

La entidad madridista justificó este exiguo beneficio a que en la pasada campaña "se inició la imputación a la cuenta de resultados tanto del gasto de amortización como del gasto de financiación del proyecto de remodelación del estadio".

"Este resultado positivo continúa la senda por la que el Club ha cerrado en beneficios de manera continuada todos los ejercicios desde el año 2000, con especial mención al periodo de 5 años 2019/20-2023/24, que han estado afectados por el Covid-19 y, en el caso específico del Club, por la realización de las obras de remodelación del estadio", recalcó.

Para el próximo ejercicio, el 2025-2026, la entidad aseguró que se realizarán las últimas actuaciones que quedan para finalizar la obra de remodelación del estadio, entre ellas las de algunas actividades de restauración y las de reducción del nivel sonoro en los conciertos.

"A la espera de que, bajo las condiciones que se aprueben, se pueda retomar la celebración de conciertos, el Club prevé aún más crecimiento de los ingresos de aforo vip, RM Experience y resto de actividades de explotación comercial del estadio, destacando el gran evento que supondrá la celebración en el estadio de un partido de la NFL", remarcó.

Te puede interesar: Selección de Panamá Sub-20 jugará amistosos contra Colombia con miras al Mundial de Chile