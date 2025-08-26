Mundial de Béisbol U18 2025| Panamá presenta selección que afrontará el torneo en Japón

El equipo saldrá del territorio panameño el 1 de septiembre en un viaje que tendrá escalas en México y Tokio

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) presentó este martes el equipo oficial con los 20 peloteros que conforman la Selección U18 de Panamá que verá acción en el Campeonato Mundial de la categoría a jugarse en la ciudad de Okinawa, Japón, entre el 5 y 14 de septiembre próximo.

En un acto realizado en el estadio Rod Carew, piso 3, el presidente de la Fedebeis, Jaime Robinson, hizo la presentación formal del equipo, agradeciendo a los peloteros y al cuerpo técnico por el buen trabajo realizado en la preparación y los exhortó a tener un buen resultado.

"No es improvisación", dijo Robinson. "Ustedes han trabajado duro para sacar un buen resultado, no hay excusa, el equipo irá a buscar una buena presentación y confiamos en el trabajo que han realizado", agregó.

El equipo se mantendrá entrenando en la Academia Mariano Rivera, bajo las órdenes del profesor Carlos César Maldonado, timonel del equipo nacional, hasta que llegue la partida a Okinawa, Japón, el próximo 1 de septiembre.

El equipo estará viajando vía Panamá-México-Tokio-Okinawa, para tomar parte de su Mundial 16 de la categoría desde 1984, hasta el 2023, en donde ha jugado duro y dejado en alto el nombre de Panamá, pero aún sin medallas.

Este es el listado oficial con la Selección Nacional U18 2025:

Lanzadores

Joel González Alberto Gómez Carlos Guerrero Joshua Martínez Roderick Medina Juan Ortega José Serva Héctor Aguilar

Receptores

Juan Rujano Yadier Fuentes

Cuadro interior

Ricardo Acosta William Cutshall Daniel Méndez Caleb Rivera Michael Nieto

Jardineros

Juan Caballero Carlos Castillo Luis Rivera Aníbal Sánchez

Utility

Lenin Quintero

Calendario de Panamá

5 de septiembre: Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá)

Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá) 6 de septiembre: Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá)

Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá) 7 de septiembre: Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá)

Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá) 8 de septiembre: Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá)

Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá) 9 de septiembre: Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá)

Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá) Después de la ronda regular, la Super Ronda será del 11 al 13 de septiembre, y los juegos por medallas el 14.

Información general

El torneo comenzó en 1981 en Estados Unidos bajo el nombre Campeonato Mundial Juvenil de Béisbol, organizado por la Federación Internacional de Béisbol (IBAF). Desde 2012 se conoce formalmente como U‑18 Baseball World Cup y está bajo la organización de la WBSC (World Baseball Softball Confederation), entidad surgida tras la fusión de la IBAF y la Federación Internacional de Sóftbol.

Es el evento juvenil más prestigioso de béisbol, cuyos resultados impactan el ranking mundial de la WBSC.

Formato

Participan 12 selecciones , divididas en dos grupos de 6 .

, divididas en . Fase de grupos : todos contra todos dentro del grupo. Los tres mejores de cada grupo avanzan a la Super Ronda , donde juegan contra los tres mejores del otro grupo (conservando resultados contra rivales ya enfrentados).

: todos contra todos dentro del grupo. Los tres mejores de cada grupo avanzan a la , donde juegan contra los tres mejores del otro grupo (conservando resultados contra rivales ya enfrentados). Los tres equipos restantes compiten en una Ronda de Consolación para definir del séptimo al duodécimo lugar.

La final por la medalla de oro enfrenta a los dos primeros de la Super Ronda, mientras que el partido por el bronce enfrenta a los tercero y cuarto puestos.

