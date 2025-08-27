Djokovic, Alcaraz y Sabalenka avanzan en el US Open con la mira en la cima mundial

El serbio busca su 25º Grand Slam, Alcaraz presiona a Sinner en la lucha por el número uno y Sabalenka defiende su reinado en Nueva York.

Nueva York, Estados Unidos/El Abierto de Estados Unidos vive una jornada de estrellas con la presencia de Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka, quienes afrontan sus segundos compromisos en el último Grand Slam del año.

El veterano Nokav Djokovic, séptimo del ranking y con 38 años, abrió la programación de la pista central enfrentando al estadounidense Zachary Svajda, número 145 del mundo. El serbio, que busca su 25º título de Grand Slam, llega a este reto tras superar con dificultad su estreno frente al joven Learner Tien, un partido en el que mostró signos de desgaste físico, pero también la experiencia que lo ha llevado a lo más alto.

Por su parte, el español Carlos Alcaraz acapara la atención en la función nocturna contra el italiano Mattia Bellucci. Con su nuevo look rapado, que incluso llamó la atención de Naomi Osaka, el murciano tiene la oportunidad de volver a presionar a Jannik Sinner en la lucha por el número uno mundial. Cada ronda superada por Alcaraz aumenta la obligación de Sinner de igualar sus resultados para mantenerse en la cima.

En el cuadro femenino, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se mide en el turno estelar ante la rusa Polina Kudermetova. La bielorrusa, campeona defensora, busca confirmar sus credenciales tras un sólido debut y acercarse a la posibilidad de conquistar un segundo título consecutivo en Nueva York. Sus principales rivales, Iga Swiatek y Coco Gauff, ya superaron sus estrenos, aunque con algunas complicaciones.

La jornada también tiene protagonismo sudamericano. Los argentinos Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña se enfrentan al checo Jiri Lehecka y al británico Cameron Norrie, respectivamente. Mientras tanto, el brasileño João Fonseca, la nueva joya del tenis carioca, intenta repetir sus buenas actuaciones de Roland Garros y Wimbledon ante el checo Tomas Machac, número 22 del mundo.

En la rama femenina, además de Sabalenka, destaca el regreso de la británica Emma Raducanu, campeona del US Open 2021, que busca dejar atrás cuatro años sin victorias en el torneo.

Con estas figuras en acción, el US Open 2025 avanza en medio de la expectativa global, con veteranos en busca de nuevos récords y jóvenes talentos decididos a irrumpir en la élite del tenis mundial.