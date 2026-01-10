João Fonseca se baja de Adelaida y busca recuperarse para el Abierto de Australia

El número 29 del mundo, que ganó títulos en Basilea y Buenos Aires la temporada pasada, se retiró del Abierto de Adelaida, que se disputará la próxima semana, luego de perderse también el Abierto de Brisbane.

Adelaida, Australia/El tenista brasileño João Fonseca, de 19 años, se retiró este sábado de su segundo torneo consecutivo debido a un dolor de espalda, lo que complica su preparación para el Abierto de Australia.

"Fue difícil tomar esta decisión. Después de algunos días de entrenamiento me sentía mejor. Pero no puedo decir que esté al 100%. Estoy haciendo todo lo posible para recuperarme. El Abierto de Australia es mi principal objetivo", dijo Fonseca.

El tenista brasileño dijo que tras someterse a una resonancia "el problema no es grave", pero él y su equipo quieren estar seguros. "Sabemos que podría haber sido peor", reconoció. El Abierto de Australia comienza el próximo 18 de enero.