Copa Centroamericana 2025| Real España vs Sporting San Miguelito: 'Académicos' de Panamá son aleccionados antes de cuartos de final

Los representantes panameños viajaron a San Pedro Sula, Honduras, con su pase asegurado a la próxima fase.

Honduras/La Copa Centroamericana Concacaf 2025 continuó con la victoria de Real Club Deportivo España 4-0 sobre Sporting San Miguelito en el Grupo B, el jueves en el Estadio Francisco Morazán en San Pedro Sula, Honduras.

Devron García adelantó a los locales en el 8’ con un cabezazo tras un servicio de tiro libre de Jhow Benavídez.

Brayan Moya amplió la ventaja para Real España en el 29’, al convertir una oportunidad desde el punto penal.

Nixon Cruz marcó el tercero para el conjunto hondureño en el 32’, culminando un contragolpe al recibir un pase en profundidad hacia Gustavo Moura, quien le devolvió el balón dentro del área para la definición.

Gustavo Moura anotó el cuarto en el 80’, tras recibir un pase filtrado de Carlos Mejía, en una jugada que comenzó con Benavídez conectando con Moura para el apoyo.

Luis López realizó cinco atajadas para conseguir su segundo arco en cero consecutivo en la Copa Centroamericana.

Real España cerró la fase de grupos con un registro de 2-0-2 y seis puntos, asegurando el segundo lugar del Grupo B por diferencia de goles. Esta posición también garantiza el pase a los cuartos de final para el club.

Sporting San Miguelito finalizó como líder del grupo con marca de 2-1-1 y siete puntos, obteniendo la ventaja de local en la siguiente ronda.

Empate amargo

La Copa Centroamericana de Concacaf 2025 continuó con un vibrante empate 4-4 entre CS Herediano y CSD Municipal por el Grupo B, este jueves en el Estadio Nacional de Costa Rica en San José.

Ambos equipos buscaban un resultado que les diera esperanzas de quedarse con el último cupo a los cuartos de final.

Elías Aguilar abrió el marcador al 22’ con una fantástica ejecución de tiro libre para adelantar a los locales.

Rudy Barrientos igualó en el 32’ con un disparo de derecha dentro del área, tras recibir un pase largo de Yasnier Matos.

Brian Rubio devolvió la ventaja a Herediano en el 67’ con un penalti que apenas superó al guardameta Kénderson Navarro.

Dos minutos después, en el 69’, José Mena volvió a empatar para Municipal con un cabezazo tras un centro de tiro libre de Pedro Altán.

La respuesta fue inmediata: Marcel Hernández puso el 3-2 para Herediano al 71’ con un cabezazo asistido por Darril Araya desde la banda izquierda.

Al 74’ Yunior Pérez sacó un potente disparo desde larga distancia para empatar otra vez el encuentro.

En el 90’, Brian Rubio volvió a aparecer y puso a Herediano al frente 4-3 con un cabezazo a centro de Randy Vega.

Municipal respondió de nuevo en el 90’+2’, cuando Altán combinó con Mena para sellar el cuarto empate de la noche. Al equipo guatemalteco le faltó tiempo para buscar la victoria que lo habría llevado a la fase eliminatoria.

CS Herediano cerró su participación con récord de 1-1-2 y cuatro puntos, quedando en la quinta posición del Grupo B.

CSD Municipal finalizó tercero con registro de 1-3-0 y seis puntos, quedándose fuera de los cuartos de final por diferencia de goles.

