FIBA Americup 2025| Panamá se proyecta en el arbitraje internacional con Julio Anaya

Anaya acumula experiencia y trabaja en un plan que propicie la incursión de más árbitros panameños de baloncestos en el escenario internacional

Panamá/En los últimos años, Julio César Anaya Freile se ha convertido en el representante del arbitraje panameño en el baloncesto internacional. Ahora suma a la FIBA Americup, que se realiza en Managua, Nicaragua, a su hoja de vida.

"Tenemos una temporada en Portugal y estamos ahora en la Americup", ratificó Anaya en una entrevista, divulgada por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), y en donde hizo un repaso de su trayectoria reciente.

El referí se ha mantenido activo en el baloncesto internacional en el último año donde ha participado en grandes competencias como los Juegos Olímpicos París 2024 y la Champions League de Baloncesto en Europa, al igual que la liga profesional de Portugal.

Juegos Olímpicos

En París 2024, Anaya tuvo la oportunidad de estar con 'la crema y nata' del baloncesto a nivel mundial. Esto le representó un punto alto en su carrera arbitral.

"La magnitud de los equipos y jugadores lo hizo especial", recordó. "Los partidos eran muy competidos y eso hizo que esta haya sido la experiencia más importante en mi carrera".

Estados Unidos, integrado por grandes figuras de la NBA como por ejemplo LeBron James y Stephen Curry, se alzaron con la medalla de oro en la cita olímpica.

Liga de Portugal

Luego de su experiencia en la capital de Francia, el panameño se incorporó a la Liga de Baloncesto Profesional de Portugal. Según contó, esta oportunidad se dio luego de conversar con dirigentes de la federación que rige ese deporte en el país ibérico"

"Desde octubre de 2024 entré a participar en partidos de la liga y como parte del grupo de apoyo técnico de la Federación Portuguesa", relató. Anaya realizó ese trabajo durante la campaña 2024-2025 y retornará para la temporada venidera.

"Tengo confirmada una temporada más en Portugal, 2025-2026. Básicamente se verá año a año cuánto será mi estancia allá, dependiendo de mi rendimiento tanto en la cancha como en mi trabajo administrativo con la federación portuguesa", explicó.

Champions League

Trabajar en la liga portuguesa le dio la oportunidad al panameño de entrar al cuerpo arbitral de la Champions League que, al igual que el fútbol, reúne a los mejores clubes de Europa.

"Con la participación dentro de la federación portuguesa entré en la Champions League que es la competencia de clubes de Europa. Esta inició en octubre de 2024 y terminó en mayo de este año con el Final Four", precisó.

Estar en dos torneos simultáneos le dio un mayor roce a Anaya quien describió que se mantuvo en las canchas varias veces a la semana por un periodo de nueve meses.

"Eran las dos actividades que hice en ese tiempo. A mitad de semana en la Champions League y los fines de semana en la liga portuguesa y estuve con eso hasta el mes de junio", relató.

FIBA Americup

En este mes de agosto, Julio Anaya salió de Europa y llegó a Nicaragua para trabajar dentro de la FIBA Americup, un torneo en el que ya tiene experiencia.

"Este es mi tercer Americup desde que se cambió el nombre y el formato", indicó. "Mi primer Americup fue en el 2017, terminó en Argentina. En el 2022, año en el que se reprogramó por la pandemia de covid-19, estuve en el torneo realizado en Recife, Brasil. Este es mi tercero en Managua".

Lo próximo

La FIBA Americup está programada para terminar el domingo 31 de julio. Sin embargo las actividades para el árbitro panameño continuarán.

"Estaré viajando a Europa el 1 de septiembre para participar en la fase final del Eurobasket que se va a jugar en Riga, Letonia. Estaría llegando el 5 de septiembre y estaré hasta el 14 cuando finalice el torneo", detalló.

Sus compromisos con el baloncesto le han mantenido alejado de su familia en Panamá durante el último año. Aunque no tiene planes de volver a su tierra, a corto plazo, Anaya asegura que lo hará siempre y cuando tenga un espacio en su agenda.

"Obviamente siempre busco una oportunidad de ir a Panamá cuando estoy en América, y tengo una ventana, voy de visita. Pero de momento no tengo planes para viajar a Panamá", sostuvo.

Proyecto con árbitros panameños

Aunque se ha constituido en un representante del arbitraje panameño en el baloncesto, Julio Anaya también tiene como meta que más árbitros salgan de Panamá como él lo hizo.

"En este nuevo periodo, 2025-2027, veremos árbitros nuevos a nivel internacional. Juvenal Jurado, que lo había sido dos periodos atrás y ahora retomó, y Rolando McKay quien vendría haciendo su debut a nivel internacional", adelantó.

Anaya detalló que el plan es que estos referís adquieran experiencia en competencias regionales, mientras se desenvuelven en la Liga Profesional de Baloncesto en Panamá. Esto les ayudará a mejorar y a prepararse antes de llegar a grandes escenarios.

"La idea es que vayan a los torneos donde empecé como los Centroamericanos Juveniles, Centrobasket Juveniles y, de esa forma, desarrollarse en conjunto con su participación en la Liga Profesional de Baloncesto en Panamá para que puedan ir escalando y alcanzar a los niveles que ellos aspiran", puntualizó.