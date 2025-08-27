Eliminatorias Concacaf 2025| Surinam vs Panamá: Jugadores surinameses a tener en cuenta para juego ante la 'Sele'

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Las selecciones de Panamá y Surinam están cerca de disputar su partido en la primera jornada de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026. Mientras el equipo panameño culmina sus preparativos para ese encuentro, el conjunto surinamés ya divulgó una lista preliminar de convocados y en ella hay jugadores que se desempeñan en el fútbol europeo.

A continuación tenemos los nombres de esos jugadores que encabezan al próximo rival del combinado canalero:

Sheraldo Becker

Nombre completo : Sheraldo Rudi Salomo Willem Becker

: Sheraldo Rudi Salomo Willem Becker Nacimiento : 9 de febrero de 1995, Ámsterdam, Países Bajos

: 9 de febrero de 1995, Ámsterdam, Países Bajos Edad : 30 años

: 30 años Altura / Peso : 1,80 m / alrededor de 77 kg

: 1,80 m / alrededor de 77 kg Posición : Delantero / extremo, versátil en todas las posiciones ofensivas

: Delantero / extremo, versátil en todas las posiciones ofensivas Trayectoria :

: Formado en Ajax (reserva) , cedido al PEC Zwolle , luego ADO Den Haag , y pasó cuatro temporadas en el Union Berlin .

, cedido al , luego , y pasó cuatro temporadas en el . Se incorporó a la Real Sociedad en enero de 2024 con contrato hasta junio de 2026 , por unos 3 M € (3 millones de euros) .

en enero de 2024 con contrato hasta , por unos . Estilo de juego y características :

: Jugador rápido, potente físicamente, con buen desborde y polivalente para adaptarse a varias posiciones ofensivas.

Rendimiento en la Real Sociedad :

: En la temporada 2024‑25 , ha disputado 36 partidos en todas las competiciones, anotando 3 goles y repartiendo 3 asistencias.

, ha disputado en todas las competiciones, anotando 3 goles y repartiendo 3 asistencias. En Liga , ha sido más suplente que titular, con cifras modestas (p. ej., 22 partidos, 2 goles).

, ha sido más suplente que titular, con cifras modestas (p. ej., 22 partidos, 2 goles). Aspectos recientes :

: Aunque no es titular indiscutible, aporta rotación valiosa al ataque .

. La Real está considerando su posible salida a un año de que termine su contrato, ante un rendimiento irregular y reestructuración del plantel.

está considerando su posible salida a un año de que termine su contrato, ante un rendimiento irregular y reestructuración del plantel. Es uno de los jugadores que podrían ser descartados si llega una oferta atractiva.

También se vio envuelto en un incidente extradeportivo en una discoteca, por el cual se disculpó posteriormente.

Virgil Misidjan

Nombre completo: Virgil Roy Misidjan

Nacimiento: 24 de julio de 1993, Goirle, Países Bajos

Edad: 32 años

Altura: 1,73 m

Posición: Extremo izquierdo.

Trayectoria:

Debutó en Willem II; jugó en Ludogorets (Bulgaria), Nürnberg (Alemania), Zwolle y Twente (Países Bajos), Al-Tai (Arabia Saudí), Ferencváros (Hungría) y recientemente fichó por NEC Nijmegen.

Selección nacional:

Fue internacional juvenil con Países Bajos, y desde 2024 representa a Surinam a nivel senior (8 partidos, 2 goles).

Hitos y reconocimientos:

Con Ludogorets conquistó múltiples ligas búlgaras, copas y supercopas.

conquistó múltiples ligas búlgaras, copas y supercopas. Fue incluido en el "Equipo del Mes" de la Eredivisie en octubre de 2022.

Situación actual:

Desde 2025, juega en el NEC Nijmegen en la Eredivisie, con pocos partidos y aún sin marcar.

Jaden Montnor

Nombre completo: Jaden Sean Montnor

Nacimiento: 9 de agosto de 2002, Ámsterdam, Países Bajos

Edad: 22 años

Altura: 1,91 m

Posición: Delantero / extremo izquierdo (también puede jugar como centrodelantero).

Trayectoria:

Formado en Zeeburgia , Utrecht , AZ Alkmaar , y breves etapas en Almere City y St. Pölten (Austria); con los Juniors anotó 17 goles en 19 partidos y después 8 goles en 32 partidos con el primer equipo.

, , , y breves etapas en y (Austria); con los anotó 17 goles en 19 partidos y después 8 goles en 32 partidos con el primer equipo. Fichó por Aris Limassol en julio de 2023.

Rendimiento en Aris Limassol:

Hasta agosto de 2025 lleva 65 partidos y 14 goles con el club chipriota, incluyendo actuaciones en Liga , Copa y competiciones europeas .

lleva 65 partidos y 14 goles con el club chipriota, incluyendo actuaciones en , y . En la temporada 2023‑24, sumó 8 partidos en Liga (1 gol), y participó en competiciones europeas (Champions League y Europa League).

Selección nacional:

Desde 2024 representa a Surinam, con 10 partidos y 3 goles (a junio de 2025).

Detalles adicionales:

Es de ascendencia surinamesa e indonesia.

Particularidades

Los tres jugadores nacieron en Países Bajos y comenzaron a jugar para la Selección de Fútbol de Surinam en años recientes. Becker representa a la otrora Guayana Neerlandesa desde el año 2021. En tanto Misidjan y Montnor lo hacen desde el año 2024.

Antes de ponerse la casaca de Surinam, Becker representó a Países Bajos en las categorías Sub-16, Sub-17, Sub-18. Sub-19 y Sub-20. Misidjan integró el elenco neerlandés Sub-20.

El recorrido de los tres futbolistas en Europa le da peso a una selección que busca trascender en un grupo integrado por selecciones de mayor oficio como las de Panamá, Guatemala y El Salvador.

Lista preliminar

Stanley Menzo, director técnico de Surinam, divulgó recientemente una lista preliminar de convocados que es la siguiente:

Porteros: Etienne Vaessen, Warner Hahn, Jahnilo Wiegel y Jonathan Fonkel.

Defensores: Anfernee Dijksteel, Liam Gelderen, Myenty Abena, Silvinho Esajas, Radinio Balker, Shaquille Pinas, Djevencio van der Kust, Ridgeciano Haps y Yannick Leliendal.

Mediocampistas: Kenneth Paal, Dharso Klas, Jean-Paul Boëtius, Justin Lonwijk, Renske Adipi, Roscello Vlijter y Denzel Jubitana.

Delanteros: Sheraldo Becker, Jaden Montor, Gyrano Kerk, Tyrone Conraad, Gleofilo Vlijter, Richonell Margret, Jamihlio Rigters y Virgil Misidjan.

Se espera que la lista definitiva del elenco surinamés sea revelada este viernes 29 de agosto y que, para el lunes 1 de septiembre, su seleccionador hable en conferencia de prensa.