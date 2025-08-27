Eliminatorias Concacaf 2025| Guatemala revela su convocatoria para la eliminatoria mundialista y el partido con Panamá

Los chapines presentaron su lista de jugadores para el camino al mundial 2026. El primer gran reto será ante Panamá el lunes 8 de septiembre en el Rommel Fernández.

Guatemala/La selección de Guatemala hizo oficial su lista de convocados para afrontar la tercera fase de las eliminatorias rumbo al mundial de 2026. El anuncio fue realizado por la Federación Nacional de Fútbol, que destacó la mezcla de jugadores de experiencia con jóvenes talentos para encarar esta etapa decisiva.

Guatemala integra el Grupo A de la Concacaf, donde enfrentará a rivales directos como Panamá, El Salvador y Surinam. El primer gran reto será en condición de visitante: el combinado chapín se medirá a la Selección de Panamá el próximo lunes 8 de septiembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en la ciudad de Panamá, un partido que ya genera gran expectativa en ambas aficiones.

Mientras tanto, la selección de Panamá anunciará su nómina de jugadores mañana, lo que mantiene en suspenso a los seguidores de la "Marea Roja", que esperan conocer qué futbolistas estarán presentes en esta fase de clasificación.

Con estas convocatorias, tanto Guatemala como Panamá inician la recta final hacia el sueño de clasificar al Mundial 2026, en un grupo que promete intensidad y máxima rivalidad regional.