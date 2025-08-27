Liga de Diamante 2025| Gianna Woodruff: La panameña destaca en Zúrich con su mejor marca de la temporada

Suiza/La atleta panameña Gianna Woodruff participó este miércoles en la prueba de 400 metros con vallas, rama femenina, correspondiente a la reunión de la Liga de Diamante de atletismo en Zúrich, Suiza.

Woodruff terminó la prueba en el segundo lugar con tiempo de 53.89 segundos que es su mejor marca de la temporada.

La estadounidense Anna Cockrell se quedó con la primera posición al registrar 53.66 segundos en el cronómetro. El tercer puesto fue para la belga Naomi van den Broeck (54.12 segundos).

Con la marca obtenida este miércoles, la panameña alcanzó 25 puntos en una campaña que tiene ocho reuniones realizadas. Esa puntuación le tiene como tercera en la clasificación de los 400 metros con vallas, rama femenina, de la liga.

Triunfo sin récord

El prodigio del salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, ganó este miércoles la final de su prueba en la Liga de Diamante con 6,00 metros, antes de fallar tres veces ante la barra de 6,10 metros.

En el centro de la ciudad suiza, en la Plaza de la Ópera y junto al lago de Zúrich, se instaló una estructura temporal para la disputa de esta competición y Duplantis no pudo allí ni acercarse a su propio récord mundial, que elevó a mediados de este mes hasta 6,29 metros en Budapest.

"Ha estado realmente bien, me ha gustado el ambiente. Con relación al estadio, es parecido pero también diferente. Me ha gustado, ha estado bien estar cerca de todo el mundo", valoró Duplantis tras su triunfo.

En un ambiente festivo, con un público entusiasta y que podía ver de cerca a varias estrellas del atletismo, el griego Emmanouil Karalis también superó este miércoles los 6,00 metros, pero fue en el tercer intento y Duplantis lo había hecho a la primera.

Ambos se reencontrarán en menos de tres semanas en la gran cita de esta temporada, el Mundial de Tokio (13-21 de septiembre).

Es el quinto año consecutivo que Duplantis gana el título final en la Liga de Diamante, en una disciplina donde es el dominador absoluto.

En la categoría femenina, la victoria en el salto con garrocha fue para la estadounidense Katie Moon (4,82 m).

Mahuchikh, derrotada

La Plaza de la Ópera de Zúrich fue también el escenario de un apasionante concurso de salto de altura femenino.

Allí la australiana Nicola Olyslagers se llevó la victoria superando los 2,04 metros en su primer intento, estableciendo de paso una mejor marca personal.

La plusmarquista mundial ucraniana Yaroslava Mahuchikh había superado los 2,02 metros y decidió no enfrentarse a la barra de 2,04 metros, pasando directamente a la de 2,06 metros, que derribó en sus tres intentos.

Este miércoles se decidieron también los títulos de la Liga de Diamante en el lanzamiento de bala, con victoria para el estadounidense Joe Kovacs (22,46 m) y la canadiense Sarah Mitton (20,67 m).

En el salto de longitud masculino hubo una alegría local, con la victoria del suizo Simon Ehammer (8,32 metros).

Jueves de lujo

Las finales de este miércoles sirvieron de aperitivo para el final de fiesta, previsto en el estadio Letzigrund de Zúrich el jueves.

Allí se decidirán los otros 26 'diamantes' de esta temporada.

La última prueba del programa es la que más interés ha suscitado: los 200 metros masculinos reunirán al botsuano Letsile Tebogo, campeón olímpico de esa distancia, y al estadounidense Noah Lyles, oro olímpico de los 100 metros.

Lyles derrotó a Tebogo en julio en Mónaco, pero desde entonces el atleta de Florida ha sufrido derrotas en Europa en carreras de 100 metros contra los jamaicanos Kishane Thompson (Chorzow) y Oblique Seville (Londres y Lausana).

Entre las opciones latinoamericanas, la dominicana Marileidy Paulino aspira a la victoria final en los 400 metros, una distancia en la que es campeona olímpica y mundial.

Su gran rival por la victoria será la bareiní Salwa Eid Naser, en lo que se perfila como un primer asalto antes de su pulso mundialista.

En el triple salto femenino, Cuba tiene tres de las seis finalistas, con Leyanis Pérez como favorita y también las bazas de Liadagmis Povea y Davisleydi Velazco.