Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá se luce con faena de medallas y récords en el atletismo

La representación panameña tuvo una faena productiva en la pista y el campo.

Panamá/La delegación panameña vivió una jornada histórica en el atletismo de los XII Juegos Centroamericanos Guatemala 2025, al sumar múltiples medallas y establecer nuevos récords regionales en una tarde para el recuerdo.

Cristal Cuervo abrió la jornada dorada al quedarse con la medalla de oro en los 400 metros planos, registrando un impresionante tiempo de 53.31 segundos, que no solo le valió la medalla de oro, sino también un nuevo récord de los Juegos Centroamericanos.

En los 800 metros planos, Chamar Chambers no se quedó atrás y se adjudicó la presea dorada al cruzar la meta con un tiempo de 1:48.41 minutos, marcando otro récord histórico para el evento y sumando otra presea dorada al medallero panameño.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá captura la medalla de plata en fútbol playa

La velocidad panameña se lució una vez más en el Relevo Femenino 4x100m, donde Ivana Mc Farlane, Leyka Archibold, Nathalee Aranda y Cristal Cuervo se combinaron para llevarse el oro con un tiempo de 46.16 segundos, imponiendo un nuevo récord centroamericano en la prueba.

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Azulejos vuelan hacia la Serie Mundial

En la prueba de 3000 metros con obstáculos, Diddier Rodríguez también se alzó con la victoria y se colgó la medalla de oro tras detener el cronómetro en 9:28.00 minutos.

Finalmente, en la modalidad de Impulsión de Bala, Anselmo Delgado se subió al podio con una medalla de bronce, gracias a un sólido lanzamiento de 14.82 metros.

Información del COP