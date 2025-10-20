Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá captura la medalla de plata en fútbol playa

El equipo panameño se subió al podio para completar una actuación destacada.

Panamá/Panamá se quedó con el segundo lugar y la medalla de plata en el torneo de fútbol playa de los Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 que, este lunes, llevó a cabo su última jornada.

La colocación del conjunto panameño en el podio regional se dio luego que El Salvador asegurara la medalla de oro tras vencer a Guatemala, por marcador de 5 goles a 4. Según informes del sitio oficial de los Juegos, el partido se definió en las postrimerías con un gol de penal de Emerson Cerna.

El elenco canalero consiguió la presea plateada con un récord de una victoria y una derrota. El triunfo lo obtuvo ante los guatemaltecos en su primera presentación, 3 por 1, y su descalabro fue ante los salvadoreños, por 2 a 5.

La victoria ante la representación anfitriona permitió que Panamá se quedara con la medalla de plata.

La Selección

El equipo panameño de fútbol playa fue integrado para estos Juegos Centroamericanos de la siguiente manera:

Jaime Londoño Abdiel Escobar Alberto Kelly Ameth Ramos Eliécer García José Escobar Juan Loaiza Luis Quintero Nagdiel Del Rosario Neftalí Díaz Rafael García Roodney Ramos Xavier García

Director técnico: Ángel Williams

Aspectos generales

El fútbol playa es un deporte derivado del fútbol tradicional, adaptado a las condiciones de la arena. Se juega con equipos reducidos, en tiempos más cortos, y con reglas específicas que favorecen el juego rápido y espectacular.

1. Duración del partido

El partido consta de 3 tiempos de 12 minutos cada uno.

cada uno. Entre cada tiempo hay un descanso de 3 minutos.

Si hay empate, se juega una prórroga de 3 minutos. Si persiste el empate, se define con penales (una tanda directa sin portero fijo).

2. Número de jugadores

Cada equipo juega con 5 jugadores : 4 de campo y 1 portero.

: 4 de campo y 1 portero. Puede haber hasta 7 suplentes y los cambios son ilimitados y volantes (se pueden hacer en cualquier momento, sin parar el juego).

3. Superficie de juego

Se juega sobre arena , lo que influye en el tipo de juego: más acrobático y menos táctico que el fútbol convencional.

, lo que influye en el tipo de juego: más acrobático y menos táctico que el fútbol convencional. La cancha mide aproximadamente 35-37 metros de largo por 26-28 metros de ancho.

4. Balón

Es un balón especial, más ligero que el de fútbol tradicional (aprox. 400g) y menos duro para facilitar el juego con los pies descalzos.

5. Calzado

No se usa calzado. Los jugadores están descalzos, aunque pueden usar vendajes en los pies.

6. Faltas y tiros libres

No hay barrera en los tiros libres : cada falta se sanciona con un tiro directo desde el lugar donde ocurrió la infracción.

: cada falta se sanciona con desde el lugar donde ocurrió la infracción. El jugador que recibió la falta es quien debe ejecutar el tiro.

Las faltas acumuladas no existen como en el futsal, pero se sanciona con mayor severidad el juego brusco.

7. Saque de banda

El saque de banda puede hacerse con las manos o con los pies.

8. Saque de esquina (córner)