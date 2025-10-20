Béisbol U10| Preselección de Panamá realizó recortes previos al Panamericano 2025

El equipo panameño se entrena para competir en el torneo continental que se realizará el próximo mes en Venezuela.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol anunció esta mañana que se hicieron recortes en la Preselección Nacional U10 que se alista para competir en el Panamericano de la categoría a jugarse entre el 1 y 8 de noviembre, próximo en Venezuela.

Panamá jugará el Panamericano U10 bajo la dirección del piloto Mauris Loupadier.

Este es el listado actualizado de los peloteros que siguen entrenando en la Academia Mariano Rivera para el certamen de Venezuela:

Lanzadores: Hansley Atencio, Said Candanedo, Mathew Castillo, Jefté Concepción, Javier Fuentes, Saúl González, Juan Ortíz, Jonas Urriola y Miguel Samaniego.

Receptores: Tobías Alvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

Cuadro Interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, José Moreno, Javier Pérez y Lucca Serrano.

Jardineros: Kevin Bdthancouth, Einer Gallardo, Richard Caro, Erick Hurtado, Christian Sevillano y Neymar Valdés.

La competencia

El Panamericano de Béisbol U10 es una competición continental organizada por WBSC Americas (la rama americana de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol) para jugadores de hasta 10 años (categoría U‑10), es decir, niños de 9 y 10 años principalmente.

Edición reciente (2024)

El torneo se desarrolló en Tamaulipas, México entre finales de noviembre de 2024.

Participaron seis selecciones nacionales del continente americano: México (anfitrión), Venezuela, Panamá, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico.

El formato inicial fue de "todos contra todos" en la ronda clasificatoria. Los cuatro primeros equipos avanzaron a semifinales: 1° vs 4° y 2° vs 3°. Los equipos que quedaron en quinto y sexto lugar jugaron un partido de consolación.

En la final, México se coronó campeón tras vencer a Venezuela 6‑0.

Panamá obtuvo el tercer lugar al derrotar a República Dominicana 13‑6 en el partido por la medalla de bronce.

al derrotar a República Dominicana 13‑6 en el partido por la medalla de bronce. En cuanto a estadísticas ofensivas y lanzamientos, por ejemplo, en la final Yael Cervantes lanzó 4.2 entradas sin permitir carreras.

Información de Fedebeis

