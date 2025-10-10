Béisbol U10| Panamá se mete de lleno en su preparación para Campeonato Panamericano 2025

Panamá/El equipo nacional de Panamá, categoría U10, se alista para su participación en el Campeonato Panamericano programado para realizarse desde el 1 de noviembre en Venezuela con la participación de ocho naciones.

La preselección escogida para este evento se mantiene entrenando en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera bajo las órdenes del mentor Mauris Loupadier, la asistencia de sus coaches y personal de apoyo como el profesor Dimas Ponce y el ex lanzador Alberto Acosta.

"Hemos estado trabajando desde el pasado lunes con los muchachos, hoy viernes arrancamos los juegos de preparación y estaremos jugando hasta este domingo, para luego retomar entrenamientos la próxima semana", dijo el manager.

Como brazo técnico de apoyo y de experiencia, se ha sumado al profesor Dimas Ponce, un experimentado coach en otras categorías que ha llegado para reforzar la parte técnica de los jugadores. "Están en una etapa muy importante en su carrera, ellos están iniciando su trabajo en selecciones nacionales y es muy importante hablarles bien, pedirle de buena manera que las cosas deben hacerse bien, mantenerlos enfocados", dijo Ponce.

El equipo seguirá entrenando en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera con miras a este evento que está previsto para jugarse en Venezuela entre el 1 y 8 de noviembre, próximo.

Preselección de Panamá

Lanzadores: Hansley Atencio, Said Candanedo, Mathew Castillo, Saúl González, Javier Fuentes, Juan Ortíz, Miguel Samaniego, Martín Solís, Jonás Urriola, Carlos Urriola, Jefté Concepción y Ray Flores.

Hansley Atencio, Said Candanedo, Mathew Castillo, Saúl González, Javier Fuentes, Juan Ortíz, Miguel Samaniego, Martín Solís, Jonás Urriola, Carlos Urriola, Jefté Concepción y Ray Flores. Receptores: Noah Cubilla, Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez.

Noah Cubilla, Tobías Álvarez, Aaron Rivera y Gabriel Rodríguez. Cuadro interior: Edgar Batista, Alejandro Delgado, Dylán Mendieta, José Moreno, Javier Pérez y Lucca Serrano.

Edgar Batista, Alejandro Delgado, Dylán Mendieta, José Moreno, Javier Pérez y Lucca Serrano. Jardineros: Kevin Bethancourt, Richard Caro, Einer Gallardo, Edwin García, Luis Molinar, Ananías Pimentel, Christian Sevillano, Neymar Valdés y Eric Hurtado.

La competencia

El Panamericano de Béisbol U10 es una competición continental organizada por WBSC Americas (la rama americana de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol) para jugadores de hasta 10 años (categoría U‑10), es decir, niños de 9 y 10 años principalmente.

Edición reciente (2024)

El torneo se desarrolló en Tamaulipas, México entre finales de noviembre de 2024.

entre finales de noviembre de 2024. Participaron seis selecciones nacionales del continente americano: México (anfitrión), Venezuela, Panamá, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico.

selecciones nacionales del continente americano: México (anfitrión), Venezuela, Panamá, República Dominicana, Brasil y Puerto Rico. El formato inicial fue de “todos contra todos” en la ronda clasificatoria. Los cuatro primeros equipos avanzaron a semifinales: 1° vs 4° y 2° vs 3°. Los equipos que quedaron en quinto y sexto lugar jugaron un partido de consolación.

En la final, México se coronó campeón tras vencer a Venezuela 6‑0.

se coronó campeón tras vencer a 6‑0. Panamá obtuvo el tercer lugar al derrotar a República Dominicana 13‑6 en el partido por la medalla de bronce.

al derrotar a República Dominicana 13‑6 en el partido por la medalla de bronce. En cuanto a estadísticas ofensivas y lanzamientos, por ejemplo, en la final Yael Cervantes lanzó 4.2 entradas sin permitir carreras.

Información de Fedebeis

