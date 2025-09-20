Herrera se corona campeón U10 con una remontada espectacular contra Panamá Metro

Panamá/En una final disputada el sábado 20 de septiembre de 2025, el equipo de Herrera U10 demostró su poder ofensivo y se impuso de manera contundente sobre Panamá Metro con un marcador final de 7 carreras por 2.

Aunque Metro picó adelante en el marcador, no pudo contener la reacción herrerana, que selló su victoria con un decisivo rally en la cuarta entrada.

Un Inicio Engañoso

Panamá Metro fue el primero en atacar, anotando dos carreras en la parte alta de la primera entrada, poniendo en aprietos al lanzador abridor herrerano, Manuel González #19, quien solo pudo sacar un out. Sin embargo, el relevo de Herrera, liderado por Mathew Castillo #12, silenció por completo los bates metropolitanos. De manera impresionante, el equipo de Metro no logró conectar ni un solo imparable en todo el partido.

Herrera descontó con una carrera en la segunda entrada, pero fue en la parte baja del cuarto episodio donde el partido dio un giro de 180 grados. La ofensiva herrerana explotó con un rally de seis anotaciones que sentenció el encuentro a su favor. Metro intentó frenar la embestida utilizando a tres lanzadores diferentes en esa misma entrada (Dilhan Barria #42, Edwin García #35 e Ian Vargas #30), pero no pudieron contener el ataque rival. El lanzador Dilhan Barria #42 cargó con la derrota.

Figuras del Partido

Por el lado de los campeones, destacaron a la ofensiva Jorge Osorio #9, quien bateó de 3-3 con una carrera impulsada, y Fernando Montenegro #11, quien se fue de 2-2 con dos carreras anotadas, un doble y una empujada. El pitcheo herrerano fue clave, combinándose para no permitir hits y ponchar a nueve bateadores metropolitanos. La victoria desde el montículo fue para el relevista Jonathan Batista #15.

Para Panamá Metro, a pesar de la falta de hits, lograron anotar gracias a la paciencia en el plato, consiguiendo cinco bases por bolas y aprovechando los errores iniciales del rival. Sin embargo, la ofensiva se vio maniatada y dejó a siete corredores en las bases a lo largo del juego.

Con este resultado, Herrera celebra un campeonato merecido, logrado gracias a una ofensiva oportuna y un cuerpo de lanzadores dominante que supo sobreponerse a un inicio complicado.