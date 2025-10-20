Panamá, con Sebastián Ng y los hermanos Chocrón, culmina actuación brillante en El Jabalí

El GT Challenge de Las Américas continuó en El Salvador donde los representantes panameños brillaron.

Panamá/Los pilotos panameños Sebastián Ng y la dupla de hermanos John y Jacobo Chocrón se adjudicaron los primeros lugares en sus respectivas categorías, tras disputarse este fin de semana el Gran Premio El Jabalí del GT Challenge de las Américas 2025.

La penúltima fecha tuvo como escenario el autódromo El Jabalí, que lució abarrotado de espectadores, quienes al final festejaron en las gradas la destacada actuación de los istmeños.

El chiricano David Carballeda aseguró el campeonato GT Challenge 2025 de la categoría GTS Jr., luego de los puntos obtenidos en el primer heat.

"Muy contento por esta victoria que nos coloca en buena posición para coronarnos campeones en la GTS y en el campeonato general", expresó Ng, una gran promesa del automovilismo panameño.

Ng mostró su destreza al volante, a bordo de la potente máquina Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2.

Sobre la carrera, Sebastián, que corrió en mancuerna con el ecuatoriano Sebastián Merchán, comentó: “Dominamos de principio a fin los dos heats, tras ganar la pole el sábado, y gracias a Dios pudimos mantener el ritmo de carrera”.

Quedó relegado al segundo lugar el trinitense Zachary Boodram, mientras que el costarricense Carlos Rodríguez (Mercedes AMG) finalizó tercero.

De manera extraoficial, se conoció que este resultado coloca a la dupla Ng/Merchán empatada con Zachary Boodram en el campeonato de puntos de la categoría GTS.

Asimismo, la dupla Ng/Merchán se ubica en el primer lugar de la tabla general, con dos puntos de ventaja sobre Boodram.

Por su parte, los hermanos John y Jacobo Chocrón se agenciaron el primer lugar en la categoría V8, a bordo del legendario Corvette.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Así va el Team Panamá luego de 3 días de competencias

Los istmeños ganaron las dos mangas de la competencia.

En el caso del piloto chiricano David Carballeda, tuvo un fin de semana complicado, ya que su Mitsubishi Evolution presentó fallas mecánicas (balinera de la rueda delantera izquierda ), lo que impidió que saliera en el segundo heat de la categoría GTS Jr.

Oficialmente, el piloto chiricano aseguró el campeonato 2025 tras los puntos obtenidos en el primer heat, donde quedó en el tercer lugar.

Costa Rica será el escenario de la última fecha del GT Challenge, y sin duda será una carrera emocionante en la que se definirán los campeones de las diferentes categorías.

El evento

El GT Challenge de las Américas es un campeonato internacional de automovilismo de la región latinoamericana que reúne autos de tipo GT3 (y otras categorías afines) y pilotos de distintos países de América.

Está avalado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y participan marcas reconocidas como Porsche, Ferrari, Lamborghini, Audi, Mercedes‑AMG, entre otras.

Hay varias categorías dentro de la competencia, como GTS, GTS Light, Súper V8, e incluso clases tipo TCR para autos "modificados de calle". El campeonato se realiza durante varios meses del año y con muchas rondas que se realizan en diversos puntos de América.

Nota del prensa

Te puede interesar: Selección de Panamá: Así fue la participación de los canaleros en el fútbol internacional