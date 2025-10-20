Juegos Centroamericanos Guatemala 2025 | Selección de Panamá femenina Sub23 lista para su estreno

La escuadra femenina panameña, que se prepara para el debut de la disciplina, iniciará su participación mañana, martes 21 de octubre.

Panamá/La Selección Femenina Sub-23 de Panamá, bajo el mando del director técnico español Gerard Aubí, se encuentra ya en territorio guatemalteco y lista para enfrentar su primer desafío en los Juegos Deportivos Centroamericanos Guatemala 2025.

La escuadra femenina panameña, que se prepara para el debut de la disciplina, iniciará su participación mañana, martes 21 de octubre, al enfrentarse a su similar de Costa Rica. Este crucial encuentro por el Grupo B está programado para las 2:00 p.m. hora Panamá en el Estadio Cementos Progreso, ubicado en Ciudad de Guatemala.

El calendario en la fase de grupos para las dirigidas por el DT Aubí continuará el jueves 23 de octubre, cuando se midan ante la escuadra femenina de El Salvador. Este partido se llevará a cabo en la misma sede, el Estadio Cementos Progreso, y mantendrá el horario de las 2:00 p.m..

El Grupo B está compuesto por Panamá, Costa Rica y El Salvador, mientras que las selecciones de Guatemala y Nicaragua integran el Grupo A.

La Ruta a las Medallas

La clasificación es clave, ya que el calendario de la fase final ya ha sido definido. Las semifinales del fútbol femenino se jugarán el lunes 27 de octubre.

Los equipos que logren avanzar se disputarán las medallas el miércoles 29 de octubre:

• El partido por la medalla de bronce (tercer lugar) se jugará a las 11:00 a.m..

• Los ganadores de las semifinales competirán por la medalla de oro a las 2:00 p.m..

Convocatoria Panameña

Entre las jugadoras que viajaron y que integran la convocatoria de la Sub-23 Femenina para estos Centroamericanos se encuentran Nicolette Mas, Anaí Robles, Analía Arosemena, Cristabella Ríos, Danyelis Colpas, Isabella Rendino, Delineth Rivera, Vera Batista, Guillehely Distancia, Isabella Morey, Jorgelis Serna, Jozuanys Santos, Karla Ovalle, Kayra Pérez, Giselle Marquez, Sara Nieto, Milagro Roberts, Shaday Mow, Xianna Yee y Yasselis Magallón.

