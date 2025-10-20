MLB noticias| Albert Pujols: Angelinos habrían descartado al dominicano para que sea su manager

Estados Unidos/El dominicano Albert Pujols no será el próximo dirigente de los Angelinos, según le informó una fuente a Mark Feinsand de MLB.com el lunes. El equipo no ha confirmado la noticia.

Habían surgido rumores de que el futuro miembro del Salón de la Fama estaba entre los favoritos para tomar las riendas del club desde que el club de Los Ángeles anunció el 30 de septiembre que no ejercería la opción en el contrato de Ron Washington para el 2026.

El gerente general Perry Minasian se reunió con Pujols en San Luis el 9 de octubre para platicar sobre el rol, y ambas partes tuvieron negociaciones preliminares sobre un acuerdo, según le indicó una fuente a Rhett Bollinger de MLB.com, pero dichas conversaciones aparentemente no llegaron lejos.

Con Pujols descartado, Torii Hunter y Kurt Suzuki, ambos fungiendo como asesores especiales de Minasian como lo fue Pujols, también son opciones para el puesto de capataz. Entre los otros candidatos estarían el asesor especial de los Rangers, Nick Hundley; el coach de la banca de los Cachorros, Ryan Flaherty; el expiloto de los Orioles, Brandon Hyde; y el exmánager de los Mellizos, Rocco Baldelli, según un informe del portal The Athletic.

Los Angelinos son uno de ocho equipos con vacantes en el puesto de dirigente, también con los Orioles y Padres todavía interesados en Pujols para llenar la vacante, agregó Feinsand.

Te puede interesar: MLB Playoffs resultado| Dodgers barren a Cerveceros y buscarán el bicampeonato en la Serie Mundial

Trayectoria

Ficha técnica

Nombre completo: José Alberto Pujols Alcántara

Lugar de nacimiento: Santo Domingo, República Dominicana

Santo Domingo, República Dominicana Fecha de nacimiento: 16 de enero de 1980

16 de enero de 1980 Posición: Primera base / Bateador designado

Primera base / Bateador designado Batea/Lanza: Derecho/Derecho

1. Cardenales de San Luis (2001–2011, 2022)

Debutó en MLB en 2001 con los Cardenales , ganando el premio Novato del Año .

con los , ganando el premio . Tuvo una de las mejores décadas ofensivas en la historia del béisbol:

Promedió más de .300 de bateo, más de 30 HR y 100+ RBI durante 10 temporadas consecutivas.

Ganó 2 Series Mundiales con San Luis (2006, 2011).

con San Luis (2006, 2011). Ganó 3 premios MVP de la Liga Nacional (2005, 2008, 2009).

(2005, 2008, 2009). Regresó en 2022 a los Cardenales para cerrar su carrera en grande: logró el hito de 700 cuadrangulares en septiembre de ese año.

Te puede interesar: Juegos Centroamericanos Guatemala 2025| Panamá captura la medalla de plata en fútbol playa

2. Angelinos de Los Ángeles (2012–2021)

Firmó un contrato de 10 años y $240 millones .

. Aunque sus números bajaron, siguió produciendo de forma constante.

Alcanzó hitos como:

600 HR

3,000 hits

2,000 carreras impulsadas

Se convirtió en uno de los pocos peloteros con 600+ HR y 3,000+ hits.

3. Dodgers de Los Ángeles (2021)

Fue liberado por los Angelinos en 2021 y firmado por los Dodgers .

en 2021 y firmado por los . Aportó como bateador emergente y en momentos clave durante su breve paso con el equipo.

Información de Jason Foster (MLB.con)

Te puede interesar: Béisbol U10| Preselección de Panamá realizó recortes previos al Panamericano 2025