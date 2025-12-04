Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025 | Chamar Chambers ganó oro para el 'Team Panamá'

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025 finalizan el domingo 7 de diciembre.

Panamá/La bandera tricolor volvió a ondear en lo más alto del podio gracias a Chamar Chambers, quien conquistó la medalla de oro en los 800m planos de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, revalidando su título centroamericano con un tiempo de 1:46.95.

El panameño mostró carácter, potencia y cierre de carrera para firmar una victoria impecable ante rivales de talla internacional. El venezolano José Maita se adjudicó la plata con 1:47.45, mientras que el chileno Rafael Muñoz completó el podio con 1:47.56. Esta conquista representa la séptima medalla dorada para Panamá en la presente edición de los Juegos.

Otras noticias: Emily Santos nominada a los Panam Sports Awards Junior 2025 | Aquí podrás votar por ella

Otras noticias: Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá suma cuatro medallas en el judo

Resumen del Team Panamá – 3 de diciembre

La jornada estuvo marcada por múltiples participaciones destacadas del Team Panamá, en un día cargado de emociones y resultados decisivos.

1. Atletismo

La velocista Cristal Cuervo brilló en la pista al quedarse con la medalla de plata en la final de los 400m planos, registrando un tiempo de 53.96.

Más temprano, compitió en las semifinales de los 200m planos, clasificando a la final de este jueves con el sexto mejor tiempo del día (24.04). Su consistencia la mantiene como una de las atletas más sólidas del equipo.

2. Futsal

La selección masculina de futsal luchó hasta el final, pero cayó en una dramática tanda de penales 3-5 ante Paraguay, quedándose con la medalla de plata.

El partido terminó 2-2 en los 40 minutos reglamentarios más tiempo extra, con anotaciones de Ángel Sánchez y Alfonso Maquensi. Es la sexta presea plateada para Panamá en estos Juegos.

3. Boxeo

El boxeador Cristofer Filos extendió su buen momento al derrotar por RSC en el segundo asalto al peruano Francesco Odria, clasificando a la final de los 60kg, donde peleará por el oro ante el colombiano Yilmar González.

En tanto, Eduardo Beckford cayó 0-4 en las semifinales de los 70kg ante el ecuatoriano José Rodríguez, adjudicándose la medalla de bronce.

4. Triatlón

En la prueba individual masculina:

Diego Lucero finalizó 15.º con tiempo de 1:01:25 .

finalizó con tiempo de . Oliver Batista ocupó el 18.º lugar, marcando 1:03:14.

En la competencia por Parejas Masculina, Panamá terminó en la octava posición con un total de 2:04:40.

5. Bolos

Destacado rendimiento en la prueba individual masculina:

Donald Lee terminó en cuarto lugar con 1276 puntos .

terminó en con . William Duen , 11.º con 1229 puntos .

, con . Alejandro Matos , 14.º con 1219 puntos .

, con . Ronnie Rodríguez, 15.º con 1210 puntos.

6. Gimnasia

En el trampolín sincronizado mixto, los atletas María Corbett y Allan Corbett finalizaron en octavo lugar con 13.200 puntos, sin avanzar a la final.

7. Golf

En la clasificación tras la Segunda Ronda:

Megumi Nakada suma 159 golpes (+17) – 12.º lugar.

suma – 12.º lugar. Sara Luciani , 165 golpes (+23) – 13.º lugar.

, – 13.º lugar. Lucca González , 144 golpes (+2) – 12.º lugar.

, – 12.º lugar. Jean Paul Ducruet, 145 golpes (+3) – 15.º lugar.

En la modalidad Equipos Mixtos, Panamá marcha 8.º con 299 golpes (+15).

Con información de Comité Olímpico de Panamá.