Mundial Sub-20 Chile 2025| Panamá tiene la concepción de superarse a sí misma, plantea Jorge Dely Valdés

Panamá/La Selección Sub-20 Masculina de Panamá completó este miércoles su último microciclo en territorio panameño previo al viaje a Chile donde estará haciendo un campamento y luego disputará el Mundial de la categoría, a disputarse desde el 27 de septiembre al 19 de octubre.

Un total de 25 jugadores se presentaron al COS Sports Plaza para la última sesión de entrenamiento que arrancó con el calentamiento y estiramiento para luego pasar a un trabajo de movilidad con balón en espacios reducidos, defensa-ataque y definición por espacio de dos horas.

Estuvieron ausentes con permiso del cuerpo técnico los jugadores Alberto Ruiz, Ángel Díaz, Reynaldo Williams, Blas Pérez Jr. y Josué Vergara que se unieron a su club Tauro FC para la fecha 6 del Torneo Clausura, programada para el viernes, 29 de agosto.

El técnico Jorge Dely Valdés compareció ante los medios de comunicación presentes, donde destacó que el objetivo de jugadores y cuerpo técnico es superar las actuaciones anteriores en la cita mundialista.

"Siempre se trata de superar lo que se ha hecho anteriormente, nosotros hemos hablado con el grupo que siempre es paso a paso y que el primer objetivo es Paraguay, sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, ellos no han cambiado mucho el plantel. Ese primer partido es importante, es un torneo corto, es un abrir y cerrar de ojos donde si ganas el primer partido tienes muchas posibilidades de avanzar", comenzó diciendo el técnico.

“Lo que habíamos planificado estaba dentro de lo programado por el cuerpo técnico y hasta ahora se ha dado todo lo que hablamos, por ahí hay que confirmar algunas fechas de incorporación de los jugadores que están en el exterior que es algo muy importante para nosotros con miras a los amistosos que tenemos programados”.

El estratega cerró manifestando: “Ya nosotros tenemos claro los 24 jugadores que van a viajar a Chile, el domingo nos concentramos y viajamos el lunes en la mañana”.

Programación

Los jugadores volverán a sus clubes para la fecha del fin de semana y el domingo los jugadores convocados se concentrarán en un hotel de la capital para viajar el lunes 1 de septiembre a Santiago de Chile.

El vuelo está programado para salir del Aeropuerto Internacional de Tocumen, este lunes 1 de septiembre, a las 11:48 a.m.

Amistosos en Chile

El técnico de la selección Sub-20 confirmó que, durante el campamento en territorio chileno, Panamá disputará cuatros partidos amistosos, dos con un equipo local y los otros dos contra las selecciones de Egipto y Nueva Caledonia que también están clasificados al Mundial Sub-20.

Debut en el Mundial

Panamá debutará en la Copa Mundial Sub-20 Chile 2025 el próximo 27 de septiembre frente a Paraguay, en su primer partido del grupo B.

Luego jugarán el 30 de septiembre frente a la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre frente a Corea del Sur.

Los tres partidos de la ronda de grupos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso en el Estadio Elías Figueroa Brander.

