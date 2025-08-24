Mundial Sub-20 2025| Panamá hará microciclo antes de viajar a Chile

Sintoniza el Mundial Sub-20 Chile 2025, del 27 de septiembre al 19 de octubre por TVMAX

Panamá/La Selección Sub-20 de Panamá se prepara para realizar su última semana de entrenamientos antes de viajar a Chile para su campamento con miras a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Los dirigidos por el entrenador Jorge Dely Valdés estarán cumpliendo con su último microciclo en suelo patrio, desde este lunes 25 de agosto al miércoles 27 de agosto, en tres sesiones de entrenamiento en el COS Sports Plaza.

Los jugadores convocados del plano local estarán entrenando los tres días en horarios de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

Luego de los entrenamientos, los jugadores convocados estarán regresando a sus clubes para encarar sus respectivos partidos de la jornada de fin de semana.

La Sub-20 tiene agendado viajar para su campamento en Chile el próximo lunes 1 de septiembre.

La Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 se disputará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Panamá Sub-20 estará debutando el 27 de septiembre ante la Sub-20 de Paraguay, en su primer partido por el grupo B.

Luego jugarán el 30 de septiembre ante la Sub-20 de Ucrania y cierran la ronda de grupos el 3 de octubre ante la Sub-20 de Corea del Sur.

Los tres partidos de la ronda de grupos de Panamá se jugarán en la sede de Valparaíso en el estadio Elías Figueroa Brander.

A continuación, los elegidos para el último microciclo en suelo nacional.

Porteros

Cecilio Burgess (UMECIT FC)

Sean Deane (CD Plaza Amador)

Ian Flores (San Francisco FC)

Alberto Ruiz (Tauro FC)

Luis Rodríguez (Atlético Nacional)

Defensas

Ángel Díaz (Tauro FC)

Reynaldo Williams (Tauro FC)

Ariel Arroyo (Dep Árabe Unido)

Antony Herbert (Dep Árabe Unido)

Juan Hall (Herrera FC)

Euleuterio Garibaldi (Atlético Nacional)

Samir Díaz (Atlético Nacional)

Yasir Díaz (Atlético Nacional)

Javier Arboleda (CAI)

Angelo Gudiño (FC Chorrillo)

Oliver Campo (Alianza FC)

Volantes

Ernesto Gómez (CD Universitario)

Alan Hernández (CD Universitario)

José González (Herrera FC)

Blas Pérez Jr (Tauro FC)

Adrián Castillo (UMECIT FC)

David Leal (UMECIT FC)

Luis Villareal (Veraguas United)

Klissman De Gracia (Veraguas United)

Jamal Garcés (Alianza FC)

Aaron Mosquera (San Francisco FC)

Francisco Brown (Atlético Nacional)

Información general

Será la vigésimo cuarta edición de la Copa Mundial Sub‑20 de la FIFA, organizada por segunda vez por Chile (la primera fue en 1987) .

Se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de 2025.

Contará con la participación de 24 selecciones provenientes de las seis confederaciones continentales.

Países clasificados

Chile , como país anfitrión, tiene pase directo. Es su séptima participación en la historia y la primera desde 2013.

, como país anfitrión, tiene pase directo. Es su séptima participación en la historia y la primera desde 2013. Otras selecciones confirmadas incluyen:

CONMEBOL : Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia.

: Argentina, Brasil, Paraguay, Colombia. UEFA : España, Francia, Italia, Noruega, Ucrania.

: España, Francia, Italia, Noruega, Ucrania. Concacaf : Estados Unidos, México, Panamá, Cuba.

: Estados Unidos, México, Panamá, Cuba. OFC : Nueva Zelanda, Nueva Caledonia.

: Nueva Zelanda, Nueva Caledonia. AFC (Asia): Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Australia.

(Asia): Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita, Australia. CAF (África): Egipto, Marruecos, Nigeria, Sudáfrica.

Información de FPF