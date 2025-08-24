FIBA Americup 2025| Canadá vs Panamá: Un juego para el olvido de la 'Roja sin Mangas'

La selección panameña afrontó su segundo compromiso en el torneo continental de baloncesto

Nicaragua/Panamá sufrió su segunda derrota en la FIBA Americup 2025 al perder ante Canadá, por 49 a 99, en el partido que cerró la actividad del sábado 23 de agosto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Los constantes fallos en sus tiros a la canasta y dificultades en la captura de los rebotes le pasaron factura al equipo panameño que tuvo al frente a un conjunto canadiense que lució fuerte en los costados ofensivo y defensivo.

Aunque Canadá dominó durante todo el partido fue en el tercer periodo cuando el encuentro se sentenció al ganarlo con un parcial de 24 puntos sobre cuatro de Panamá.

Luis Rodríguez Jr. fue el máximo anotador del conjunto panameño con 10 puntos. En tanto Gil Atencio aportó nueve unidades.

Leonard Miller marcó 13 unidades, atrapó siete rebotes y dio tres asistencias por Canadá. Mientras que Mfiondu Kabengele agregó 13 unidades y tres rebotes.

El elenco panameño pone su marca en dos derrotas sin victorias y jugará su próximo partido ante Venezuela el lunes 25 de agosto a las 2:10 p.m. (hora de Panamá).

Te puede interesar: Ismael Díaz: El panameño marcó el único gol de León ante Pachuca en la Liga MX

Estadísticas generales

Puntos

Canadá: 99

99 Panamá: 49

Rebotes

Canadá: 44

44 Panamá: 27

Rebotes ofensivos

Canadá: 12

12 Panamá: 6

Rebotes defensivos

Canadá: 32

32 Panamá: 21

Asistencias

Canadá: 29

29 Panamá: 12

Robos de balón

Canadá: 9

9 Panamá: 3

Tapones

Canadá: 6

6 Panamá: 0

Pérdidas de balón

Canadá: 10

10 Panamá: 17

Faltas personales

Canadá: 19

19 Panamá: 23

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Panamá termina su participación en la cita continental

Tabla de posiciones

Luego de dos jornadas disputadas en el Grupo B, el balance de victorias y derrotas de sus equipos es el siguiente:

Canadá: 2-0 Puerto Rico: 2-0 Venezuela: 0-2 Panamá: 0-2

Te puede interesar: Autódromo Panamá fue sede de una carrera nocturna emocionante, colorida y con momentos tensos

El torneo

La FIBA Americup es el principal torneo de selecciones nacionales de baloncesto en América, organizado por la FIBA Américas, la zona continental de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). A lo largo de su historia, ha servido tanto como campeonato continental como torneo clasificatorio para eventos mundiales y olímpicos.

Origen y evolución

Inauguración: El torneo fue fundado en 1980 bajo el nombre de Campeonato FIBA Américas .

El torneo fue fundado en bajo el nombre de . Nuevo nombre: A partir de 2017, el torneo cambió oficialmente su nombre a FIBA AmeriCup.

Formatos y frecuencia

1980–2015: Se jugaba cada 2 años , sirviendo también como clasificatorio para el Mundial FIBA y los Juegos Olímpicos .

Se jugaba cada , sirviendo también como . Desde 2017: Se juega cada 4 años y ya no es clasificatorio; la FIBA reorganizó sus sistemas de clasificación con "ventanas" de partidos internacionales.

Importancia del torneo