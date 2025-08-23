Panamá/El Autódromo Panamá fue el escenario de la primera carrera nocturna donde los motores rugieron bajo el manto oscuro de la noche que cubrió la pista ubicada en el distrito de Capira, Panamá Oeste.

Las competencias dentro de las categorías Super Turismo y Gran Turismo se caracterizaron por la determinación de los participantes de adueñarse del primer lugar. Esto quedó evidenciado en cambios de liderato y la lucha que mantenían varios pilotos por el comando en diferentes tramos de la pista.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivieron en la carrera de la categoría GT Challenge de Las Américas. El piloto Juan Diego Hernández abandonó la carrera debido a que se incendió la cabina de su vehículo.

Al ver como el fuego ocupaba su cabina, Hernández sacó auto de la pista y salió. La carrera se interrumpió para que el personal encargado de la carrera sofocara el incendio y atendiera al piloto que luego fue llevado a una ambulancia para ser examinado. Una vez superado el percance con Hernández, la carrera se reinició y Mauricio Roque se llevó el primer lugar.

La carrera también estuvo llena de colorido. La banda del Instituto José Dolores Moscote le dio el toque musical al inicio de la carrera y un despliegue de fuegos artificiales marcaron el final.