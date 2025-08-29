MLB resultados| Edmundo Sosa y Phillies atestiguan el recital de jonrones de Kyle Schwarber

Los Yankees, con el panameño José Caballero, enfrentarán a los Medias Blancas en un partido del béisbol de las Grandes Ligas que se realizará el domingo 31 de agosto a la 1:00 p.m. por TVMAX

Estados Unidos/El estadounidense Kyle Schwarber, cañonero de los Phillies de Filadelfia, se convirtió el jueves en el jugador número 21 de las Grandes Ligas de béisbol en pegar cuatro jonrones en un partido.

En una actuación demoledora, Schwarber impulsó un total de nueve carreras de los Phillies en la paliza 19x4 ante los Bravos de Atlanta.

Ante el incrédulo público del Citizens Bank Park, el estadounidense la sacó del parque en la primera, cuarta, quinta y séptima entrada. Los dos últimos batazos fueron jonrones de tres carreras.

En total Schwarber suma 49 cuadrangulares este año, pisándole los talones al líder de Las Mayores, Cal Raleigh (Seattle), que tiene 50.

Esta temporada, las Grandes Ligas ya habían registrado otros dos partidos con un póker de jonrones, a cargo del venezolano Eugenio Suárez para los D-backs en abril y de Nick Kurtz para los Atléticos en julio.

Antes de esta campaña, las Mayores no registraban un partido asi desde 2017.

Dentro de la franquicia de los Phillies, Schwarber es el cuarto en lograr esta gesta después de Mike Schmidt (1976), Chuck Klein (1936) y Ed Delahanty (1896).

En ese partido, el panameño Edmundo Sosa jugó en el campo corto y bateó de 1-1 con una carrera anotada y una empujada.

Te puede interesar: Ex jugador de la Selección de Panamá le da su nombre a una cancha deportiva en San Felipe

En otros resultados, los Yankees de Nueva York encadenaron su quinta victoria seguida al vencer 10x4 a los Medias Blancas de Chicago con cuadrangulares de Cody Bellinger, Jazz Chisholm Jr. y Trent Grisham.

Con esta producción, los Yankees igualaron el récord de más jonrones de un equipo en un lapso de 10 juegos, con 33, los mismos que los Medias Rojas en 1977, los Bravos en 2006 y los Dodgers en 2019.

El panameño José "Chema" Caballero defendió el jardín derecho y se fue en blanco en un turno.

Te puede interesar: F1| McLaren se encamina a un duelo particular en el Gran Premio de Países Bajos

Sus vecinos Mets cayeron en Queens por 10x4 ante los Marlins de Miami. El dominicano Juan Soto, la estrella local, logró una carrera y una base por bolas en sus cuatro turnos al bate mientras su compañero Pete Alonso firmó dos hits y empujó dos carreras.

Además, el panameño Iván Herrera conectó de 4-1 y remolcó una carrera en la victoria de los Cardenales de San Luis ante los Piratas de Pittsburgh, por marcador de 4 a 1.

Te puede interesar: Liga de Diamante 2025| Noah Lyles y Julien Alfred dan su aviso en la pista antes del Mundial de Atletismo en Tokio