Liga de Diamante 2025| Noah Lyles y Julien Alfred dan su aviso en la pista antes del Mundial de Atletismo en Tokio

La reunión de Zúrich continuó con una jornada en la que compitieron grandes figuras de la velocidad.

Suiza/A dos semanas del Mundial de Tokio, el estadounidense Noah Lyles y la santalucense Julien Alfred ganaron este jueves las finales de la Liga de Diamante de 200 y 100 metros, respectivamente, mientras que la dominicana Marileidy Paulino perdió su duelo ante la bareiní Salwa Eid Naser en 400 metros.

La velada final de la Liga de Diamante 2025, la que decidió los trofeos de los campeones de atletismo de esta temporada, tenía aspecto de ensayo general por la cercanía de la cita nipona, el plato fuerte de esta campaña y en el que las figuras estaban inevitablemente pensando.

"¡El sexto, qué bonito!", festejó Lyles, en alusión a la conquista de su sexto trofeo del diamante, tras una carrera que terminó en 19 segundos y 74 centésimas.

Su gran rival en la media vuelta de pista, el campeón olímpico botsuano Letsile Tebogo, fue segundo con 19.76.

Después de sus derrotas recientes en 100 metros ante atletas jamaicanos, una vez ante Kishane Thompson (Chorzow) y dos contra Oblique Seville (Londres y Lausana), el éxito de este jueves devuelve la sonrisa a Lyles, que en Tokio intentará defender los tres títulos que conquistó en el Mundial de Budapest 2023: 100, 200 y 4x100 metros.

- Próximo reto: Jefferson-Wooden -

También como una dosis de refuerzo positivo para Tokio recibió su victoria Julien Alfred, estrella de Santa Lucía y campeona olímpica de los 100 metros, que venció en la final de esta distancia este jueves con un crono de 10.76.

"Me siento mucho más en forma que en el inicio de temporada y también mejor mentalmente. Estoy en un buen momento, en el punto en el que quería estar", celebró.

Melissa Jefferson-Wooden optó por no acudir a esta final en Zúrich para preparar en Florida el Mundial.

La estadounidense, que ha sido la sensación de esta temporada en los 100 metros al convertirse en la quinta mujer más rápida de la historia (10.65, mejor crono del año), aplazó hasta Tokio su esperado pulso con Alfred.

En la final de los 100 metros masculinos en Zúrich, el triunfo fue para el estadounidense Christian Coleman (9.97), campeón mundial en 2019, que venció por muy poco al sudafricano Akani Simbine (9.98) y al jamaicano Ackeem Blake (9.99).

- Naser supera a la Gacela -

Después de tres años seguidos ganando el título de la temporada de 400 metros en la Liga de Diamante, la dominicana Marileidy Paulino (49.23) cedió su trono en el evento a su gran rival bareiní Salwa Eid Naser (48.70).

Naser es además la atleta más rápida de este año en la vuelta de pista, con un mejor crono de 48.67, conseguido en abril en Kingston, mientras que Paulino, vigente campeona olímpica y mundial, es la segunda con 48.81.

"Esto es lo que necesitaba antes de Tokio. Ahora voy a volver al entrenamiento para trabajar los últimos detalles", afirmó Naser después de su triunfo.

En Tokio, eso sí, estará también en liza en esta prueba otra estrella, la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone, la gran ausente en Suiza.

La alegría para el atletismo latinoamericano la dio este jueves la cubana Leyanis Pérez, que revalidó su trofeo del diamante en el triple salto femenino, llegando esta vez a 14,91 metros.

En la categoría masculino ganó otro cubano aunque representando a Italia, Andy Díaz (17,65 m).

- Bol y Warholm, como de costumbre -

En los 400 metros vallas, los favoritos cumplieron su misión prejaponesa.

La neerlandesa Femke Bol firmó su 30ª victoria en las 30 carreras que ha disputado en esa prueba en la Liga de Diamante, esta vez con un tiempo de 52 segundos y 18 centésimas. La panameña Gianna Woodruff terminó en el cuarto lugar con un registro de 54.24 segundos.

En la categoría masculina, el noruego Karsten Warholm fue el vencedor con un tiempo de 46.70, confirmándose como el hombre más fuerte de lo que va de temporada antes del Mundial.

Otra de las figuras en el estadio Letzigrund fue el estadounidense Cordell Tinch, que triunfó en 110 metros vallas (12.92), con el español Quique Llopis segundo (13.12).

El miércoles se había disputado en el centro de Zúrich, frente a la Plaza de la Ópera, una primera tanda de finales, entre las que destacó la victoria esperada del sueco Armand Duplantis en el salto con garrocha (6,00 m), aunque esta vez sin batir su récord mundial.