Eliminatorias Concacaf 2025 - Surinam vs Panamá| Los 'Suriboys' encienden las alarmas: debutarán ante la 'Sele' en el clasificatorio rumbo al Mundial 2026

La selección dirigida por Stanley Menzo inicia concentración el 1 de septiembre y enfrentará a Panamá el 4 y a El Salvador el 8 de septiembre. El juego ante los panameños lo podrás sintonizar en TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm desde las 6:30 p.m.

La selección de Surinam ha puesto en marcha su plan de preparación para la fase final de la eliminatoria mundialista de la Concacaf y con ello ha encendido las alarmas en Panamá y El Salvador, sus primeros rivales en este decisivo tramo hacia el Mundial 2026.

El equipo dirigido por Stanley Menzo comenzará su concentración el 1 de septiembre y apenas tres días después, el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p.m. (hora de Panamá), se enfrentará a Panamá en el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, ubicado en Paramaribo, Surinam. Luego, el 8 de septiembre, se medirá a El Salvador en el estadio Cuscatlán, un compromiso que podría ser clave para sus aspiraciones.

En Surinam, la prensa local ha seguido de cerca la preparación del equipo y, según el periodista Quaraisy Nagessersing, el duelo con Panamá es visto como uno de los más exigentes de esta fase, al considerar a la selección canalera como "uno de los gigantes de la región". La expectativa es alta no solo por el reto deportivo, sino también por el crecimiento que ha mostrado el fútbol surinamés en los últimos años.

Menzo dará a conocer su lista definitiva de 23 convocados este viernes y ofrecerá una conferencia de prensa el 1 de septiembre, en la que detallará la estrategia de cara a esta doble jornada. El seleccionador ha insistido en que la meta es competir de igual a igual frente a selecciones con más historia en la región.

Surinam llega a esta etapa luego de firmar una destacada actuación en la segunda ronda clasificatoria, donde terminó primero en su grupo. Aunque el país nunca ha clasificado a una Copa del Mundo, la ilusión crece entre los aficionados, que sueñan con dar la sorpresa en un grupo donde también están Panamá, Guatemala y El Salvador.

Con el inicio de esta fase final a la vuelta de la esquina, tanto Panamá como El Salvador siguen atentos a los movimientos del conjunto surinamés, que promete ser un rival incómodo desde el arranque.