Ex jugador de la Selección de Panamá le da su nombre a una cancha deportiva en San Felipe

Panamá/Con gran entusiasmo comunitario y la presencia de autoridades locales, esta mañana se inauguró la cancha deportiva Ángel Lombardo en el corregimiento de San Felipe, un espacio renovado que honra la memoria de uno de los futbolistas más destacados en la historia del Club Deportivo Plaza Amador. La ceremonia, organizada por la Junta Comunal de San Felipe y la Alcaldía de Panamá, tuvo lugar a las 9:00 a.m. de este jueves en las instalaciones adyacentes a la Escuela Nicolás Pacheco, al lado de Casa Casco en Plaza Herrera.

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, presidió el evento y realizó un anuncio importante que promete impactar positivamente en el desarrollo deportivo y social de la zona. "Este no es solo un espacio para jugar, sino un símbolo de unidad y legado para las generaciones futuras", expresó Mizrachi durante su intervención, destacando el compromiso de la alcaldía con la promoción del deporte en barrios históricos como San Felipe.

La cancha lleva el nombre de Ángel Lombardo, un exjugador panameño nacido en 1983, quien brilló en el Plaza Amador y representó a la selección nacional en múltiples ocasiones. Lombardo, conocido por su habilidad en el mediocampo y sus contribuciones al fútbol local, dejó un legado imborrable en el "equipo del pueblo". Como parte del homenaje, se compartieron anécdotas y videos de sus goles emblemáticos, recordando su pasión por el deporte que inspiró a muchos jóvenes de la comunidad.

El acto inaugural contó con la participación de representantes del Club Deportivo Plaza Amador, familiares de Lombardo y miembros de la comunidad, quienes celebraron la apertura con actividades deportivas y un partido amistoso. Este nuevo espacio, equipado con instalaciones modernas, busca fomentar la actividad física entre niños y jóvenes, contribuyendo a la revitalización de San Felipe.

Se espera que la cancha se convierta en un punto de encuentro para torneos locales y eventos comunitarios, fortaleciendo el tejido social del corregimiento de San Felipe.

Datos generales

Nombre completo : Ángel Lombardo

: Ángel Lombardo Fecha de nacimiento : 13 de febrero de 1983

: 13 de febrero de 1983 Lugar de nacimiento : Ciudad de Panamá, Panamá

: Ciudad de Panamá, Panamá Posición: volante de creación

Trayectoria en clubes

Plaza Amador (2000-2007/ 2009-2010/ 2012-2014)

(2000-2007/ 2009-2010/ 2012-2014) San Francisco FC (2007-2008)

(2007-2008) Chorrillo FC (2010)

(2010) Sporting San Miguelito (2011-2012)

Se coronó campeón de los Torneos Apertura de la Anaprof (hoy LPF) en los años 2002 y 2005.

El 25 de diciembre de 2013 sufrió un accidente automovilístico. Aunque se recuperó y retornó a las canchas no pudo retomar su carrera del todo por lo que se retiró definitivamente en el año 2014.

Selección de Panamá

Participó con la selección sub‑20 en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2003 y el Mundial Sub-20 de 2003, que se realizó en Emiratos Árabes Unidos.

Debutó con la selección absoluta el 20 de junio de 2004. Con el equipo mayor jugó seis partidos, entre los años 2004 y 2005.

¿Qué hizo después de su retiro?

En julio de 2014, Ángel Lombardo asumió un rol administrativo y deportivo dentro de Plaza Amador.

Ángel Lombardo asumió un dentro de Plaza Amador. También completó un diplomado de entrenador con el que obtuvo una licencia tipo B.

Participó en el Proyecto Social y Deportivo "Fantasmitas 28" con el que ayudó a la formación de nuevos jugadores.

con el que ayudó a la formación de nuevos jugadores. Fue entrenador del equipo sub-19 del Tauro FC

Información de la Junta Comunal de San Felipe