Eliminatorias Concacaf 2025| Panamá revela su selección para partidos ante Surinam y Guatemala

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Thomas Christiansen, entrenador de la Selección Mayor de Panamá, reveló este jueves su listado de jugadores convocados para los dos primeros partidos del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias de CONCACAF.

Christiansen entregó un listado de 24 jugadores para afrontar los encuentros del próximo jueves 4 de septiembre como visitante ante Surinam y luego el lunes 8 de septiembre frente a Guatemala en casa en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Ciudad de Panamá.

El listado incluye un grupo de 22 jugadores que militan en el extranjero y dos futbolistas del plano local.

El onceno nacional programado iniciar su etapa de concentración este sábado 30 de agosto en un hotel de la localidad.

El primer día de entrenamiento está programado para este domingo 31 de agosto, en horas de la noche en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

El equipo tiene agendado viajar rumbo a Surinam en un vuelo chárter este martes 2 de septiembre a eso del mediodía.

Los jugadores convocados que juegan fuera de fronteras estarán uniéndose a la concentración este fin de semana, una vez vayan concluyendo sus partidos con sus respectivos clubes, previo al inicio de la fecha FIFA.

A continuación, los convocados para la fecha FIFA del mes de septiembre.

PORTEROS

Orlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía Nacional (URU)

César Samudio CD Marathon (HON)

DEFENSAS

José Córdoba Norwich City (ENG)

Andrés Andrade LASK Linz (AUT)

César Blackman Slovan Bratislava (SVK)

Edgardo Fariña FK Khimki (RUS)

Fidel Escobar Deportivo Saprissa (CRC)

Carlos Harvey Minnesota United (USA)

Amir Murillo Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez Deportivo La Guaira (VEN)

VOLANTES

Aníbal Godoy San Diego FC (USA)

César Yanis Cobresal (CHI)

Edward Cedeño UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)

Ismael Díaz Club León (MEX)

Everardo Rose CD Plaza Amador (PAN)

DELANTEROS

Cecilio Waterman Coquimbo Unido (CHI)

José Fajardo Universidad Católica (ECU)

Tomás Rodríguez Monagas SC (VEN)

Información de FPF