EN VIVO| Eliminatorias Concacaf 2025| Selección de Panamá: Thomas Christiansen en conferencia de prensa por TVMAX y TVN Pass

Los partidos de Panamá en las eliminatorias al Mundial 2026 ante Surinam (4 de septiembre, 6:30 p.m.) y Guatemala (8 de septiembre, 8:30 p.m.) estarán en las señales de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Panamá/Thomas Christiansen, director técnico de la Selección de Panamá, se dirige a los medios de comunicación antes de los primeros partidos de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 ante Surinam y Guatemala, los días 4 y 8 de septiembre.

