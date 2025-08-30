Panamá Sub-17 continúa con serie de fogueos ante su similar 'Vinotinto' en Venezuela
Venezuela/La Selección Sub-17 de Panamá sigue con su preparación previa al Mundial de la categoría que se realizará a fines de este año en Catar. Actualmente lleva a cabo una serie de partidos amistosos en Venezuela que culminará este domingo 31 de agosto.
El equipo panameño disputa esa serie en el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la Federación Venezolana de Fútbol, ubicado en la isla de Margarita, y sus examinadores son los elencos sub-17 de Honduras y Venezuela.
Después de sufrir una derrota ante el conjunto hondureño por 0 a 2, el pasado miércoles 27 de agosto, el colectivo canalero enfrentó a su similar venezolano en un partido realizado el viernes 29. Ese encuentro terminó con otro descalabro, esta vez por marcador de 0-4.
Diego Claut sobresalió por el ataque de la 'Vinotinto' juvenil con dos goles a los minutos 47 y 65. Gustavo Caraballo (49') y Ender Albarrán (83') marcaron los tantos restantes.
Con dos derrotas en su cuenta, la selección panameña afrontará su tercer y último partido de la serie cuando vuelva a jugar con el elenco venezolano el 31 de agosto a las 5:00 p.m. (hora panameña).
Convocatoria
Porteros
ADAMIR APARICIO (CD PLAZA AMADOR)
DAVID BONILLA (PANAMA CITY FC)
Defensas
SHAYRON STEWART (BOCAS FC)
RENSO REYES (CAI)
ANTHONY RAMOS (CD PLAZA AMADOR)
ABRAHAM SALINAS (CD PLAZA AMADOR)
JOSIMAR PALACIOS (SPORTING SM)
STEPHEN DOMÍNGUEZ (SPORTING SM)
Volantes
GERSON GORDÓN (BOCAS FC)
JEAN CASTILLO (CAI)
HÉCTOR GUERRA (CAI)
JOSSIMAR INSTURAI (TAURO FC)
EDGARDO TOVARES (CD PLAZA AMADOR)
MOISÉS RICHARDS (SPORTING SM)
PABLO ARANDA (SPORTING SM)
ISAAC DELGADO (SPORTING SM)
EDUARDO CEDEÑO (TAURO FC)
Delanteros
JORDAN ROBLES (ALIANZA FC)
JASSIT GUTIÉRREZ (SPORTING SM)
MIKEL PRADO (TAURO FC)
El Mundial
Fechas y sede
- Se disputará del 3 al 27 de noviembre de 2025, en Catar.
- La gran final está programada para el 27 de noviembre, en el Estadio Internacional Khalifa, ubicado en la Aspire Zone de Al Rayán, complejando deportivo de primer nivel.
- Todos los partidos, desde la fase de grupos hasta semifinales, se jugarán en ocho campos dentro de este complejo.
Nuevo formato y periodicidad
Esta edición es la 20.ª del torneo y la primera en tener un formato anual, tras dejar de ser bienal .
- Además, es la primera vez que se amplía a 48 equipos (antes eran 24), participando selecciones de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA.
- Catar ha sido designado como anfitrión por cinco ediciones consecutivas (2025–2029) para este torneo, lo que busca maximizar el uso de infraestructuras existentes y consolidar una experiencia organizativa continuada.
Formato de competición
- Los 48 equipos se dividen en 12 grupos de 4 selecciones cada uno.
- Avanzan a la ronda de eliminación (octavos, cuartos, semifinal, final): los dos primeros de cada grupo, más las 8 mejores terceras posiciones.
- Desde los octavos de final (round of 32), se utilizan eliminatorias directas hasta determinar al campeón.
Partidos y ambiente del torneo
- Se jugarán un total de 104 partidos durante los 25 días de competición.
- En la fase de grupos (3 al 11 de noviembre), habrá hasta 8 partidos por día.
- El evento contará con zonas de fans vibrantes, actividades culturales y fácil acceso mediante transporte público.
Selecciones destacadas y debuts
- Alemania llega como campeona vigente, tras el título logrado en 2023.
- Estarán presente varias selecciones con historia ganadora como Brasil, Inglaterra, Francia, México, Arabia Saudita y Suiza.
- Harán su debut absoluto: El Salvador, Fiyi, República de Irlanda, Uganda y Zambia. Uganda participará por primera vez en un torneo FIFA de cualquier categoría.
- Catar retorna tras su última presencia en 2005.
