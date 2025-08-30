LPF- Torneo Clausura 2025| Tauro FC saca buena nota ante Universitario en inicio de jornada 6

Sintoniza el partido entre CAI y Alianza FC el sábado 30 de agosto a las 6:00 p.m. por TVMAX.

Panamá/El Tauro FC y el CD Universitario pusieron en marcha la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con un partido protagonizado por ambos equipos en el COS Spots Plaza.

Cristian Quintero marcó el único del encuentro al minuto 6, para el equipo taurino que se llevó la victoria .

Este juego puso en marcha una fecha con partidos interescuadras.

Próximos partidos

Herrera FC vs Árabe Unido

📍 Estadio Gustavo Posam

🗓 Domingo 31 de agosto – 🕓 4:00 p.m.

En el interior del país, Herrera FC recibe a un golpeado pero siempre peligroso Árabe Unido. Los herreranos, alentados por su afición, tratarán de hacer respetar su casa, mientras que los colonenses necesitan con urgencia un resultado positivo que los reactive en la tabla.

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional

📍 Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez

🗓 Domingo 31 de agosto – 🕕 6:15 p.m.

Dos equipos que han sido protagonistas de partidos intensos y cerrados. UMECIT FC toma al 'Muquita' como su casa para la ocasión recibe a un Atlético Nacional deseoso de sumar más puntos tras algunos resultados ajustados. Se espera un encuentro muy disputado, clave para ambos en sus aspiraciones de clasificación.

Veraguas United vs Sporting San Miguelito

📍 Estadio Aristocles 'Toco' Castillo

🗓 Lunes 1 de septiembre – 🕗 8:30 p.m.

La jornada cierra con un duelo interesante entre Veraguas United, que quiere hacerse fuerte en casa, y el siempre competitivo Sporting San Miguelito, que buscará seguir sumando para no perderle la pista a los líderes. Un cierre de fecha que promete ser vibrante dado el espíritu competitivo de ambos conjuntos.

