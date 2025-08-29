Sintoniza los partidos de Panamá en el Mundial Sub-20 Chile 2025, del 27 de septiembre al 19 de octubre, por TVMAX.

Panamá/Jorge Dely Valdés, director técnico de la Selección Sub-20 de Panamá, manifestó en TVMAX Deportes que se ultiman detalles para el viaje hacia Chile donde se disputará el Mundial de la categoría a finales del mes de septiembre.

El viaje hacia el territorio chileno está previsto para el 1 de septiembre y, desde ese momento, el equipo comenzará un campamento de preparación previa a su debut en el Mundial que será frente a Paraguay. Dely Valdés precisó que se están realizando trámites relacionados a la recepción de los boletos aéreos, la obtención de pasaportes y de coordinación con los clubes de los jugadores.

Aunque aún no se ha dado una lista oficial del equipo que representará a Panamá en la cita mundialista, se conoce que esta se conformará por 24 jugadores. Dieciocho de ellos viajarán desde tierras panameñas hacia Chile y los seis restantes, que militan en clubes del extranjero, llegarán directamente al país sudamericano.

Dely Valdés manifestó que está satisfecho con el equipo que se ha conformado para el torneo, pero no adelantó los nombres de sus integrantes. No obstante se refirió al caso de Gustavo Herrera, uno de los jugadores que han sido parte fundamental del proceso que lleva adelante con el combinado canalero de la categoría Sub-20. El delantero ha sido objeto de críticas por su desempeño con el Deportivo Saprissa de Costa Rica; club con el que no ha podido marcar goles.

"Estuve hablando con él para que sienta que acá le estamos apoyando. Sé que está pasando por una situación difícil, en que los delanteros pasan por estas rachas largas donde no pueden marcar", indicó. "Que se quede tranquilo, que tiene nuestra confianza".

Panamá jugará en el Grupo B del certamen junto a Paraguay, Ucrania y Corea del Sur.