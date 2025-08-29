¡Oficial! Panamá será sede de la Serie de las Américas de béisbol 2026

Por segundo año consecutivo se realizará el certamen que cuenta con la participación de seis países representados por los campeones de sus respectivas ligas profesionales de béisbol.

Panamá/La Asociación de Ligas Profesionales de Béisbol de las Américas (ABAM), llevó a cabo su Asamblea General previo a lo que será la Serie de las Américas, que se jugará del 24 al 30 de enero de 2026, en Panamá, en los estadios Rod Carew, con algunos juegos que pudieran darse en el estadio Mariano Rivera de La Chorrera.

Los equipos campeones de sus respectivas ligas invernales representarán a su país en el torneo con refuerzos de peloteros nacionales y extranjeros que participaron en sus ligas.

Panamá es el actual campeón de la Serie de las Américas, a través de las Águilas Metropolitanas, campeón de Probeis.

El evento contó con la participación de las ligas de Cuba, Colombia, Nicaragua, Argentina, Curazao y Panamá.

"Reafirmamos el compromiso que tenemos como país, para la edición número 2 de la Serie de las Américas en Panamá. Un torneo que tendrá mucha importancia, porque se trata de una competencia que será un mes antes del Clásico Mundial y cinco de los seis equipos participantes estarán en ese evento", comentó David Salayandía, presidente de ABAM.

Por su parte, Ajax Delgado, secretario general de ABAM, entregó formalmente la antorcha a Panamá, para la organización de la segunda edición.

“La proyección de nacional e internacional de lo que hoy es ABAM, logró el objetivo que nos habíamos propuesto. Panamá fue el equipo campeón de la primera Serie de las Américas. Hoy es para nosotros de gran satisfacción estar aquí y compartir con ustedes, para ser el lanzamiento oficial de la segunda Serie de las Américas Panamá 2026, lo cual nos permite demostrar que llevamos un proceso de consolidación y desarrollo con un concepto inclusivo de integrar a la mayor cantidad de países que desarrollan el béisbol en nuestra América”, explicó.

El torneo

La Serie de las Américas es un torneo internacional de béisbol que reúne a los campeones de las ligas profesionales de invierno de seis países latinoamericanos: Argentina, Colombia, Cuba, Curazao, Nicaragua y Panamá. Fue organizado por la Asociación de Béisbol de las Américas (ABAM) como alternativa inclusiva a la Serie del Caribe.

Se planteó en respuesta a la exclusión recurrente de algunas ligas en la Serie del Caribe. En particular, la convocatoria de federaciones que no tienen membresía plena en la Confederación del Caribe llevó a la creación de este nuevo torneo..

La ABAM fue oficializada el 20 de septiembre de 2024, con Nicaragua confirmada como sede de la primera edición.

La gran final

Fecha : 30 de enero de 2025, en el Estadio Nacional Soberanía.

: 30 de enero de 2025, en el Estadio Nacional Soberanía. Finalistas : Águilas Metropolitanas de Panamá vs Leones de León de Nicaragua.

: Águilas Metropolitanas de Panamá vs Leones de León de Nicaragua. Resultado: Panamá se coronó campeón con marcador de 3‑1.

Tabla final

Águilas Metropolitanas (Panamá) Leones de León (Nicaragua) Curaçao Goats (Curazao) Leñadores de Las Tunas (Cuba) Caimanes de Barranquilla (Colombia) Club Daom (Argentina)

MVP

Jugador Más Valioso (MVP): Emanuel Trujillo (Leones de León, Nicaragua)

Información de Probeis