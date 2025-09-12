Canelo vs Crawford| La pelea por la excelencia del boxeo mundial

El megacombate encabezará la cartelera que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas

Estados Unidos/El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez afronta el sábado uno de sus mayores desafíos frente al estadounidense Terence Crawford, en un combate con grandes implicaciones para los legados de dos de los mejores boxeadores de su generación.

El Allegiant Stadium de Las Vegas, un recinto para 65.000 aficionados, se convertirá por primera vez en ring de boxeo para hospedar este choque entre dos púgiles que han dominado divisiones enteras.

'Canelo', la gran máquina de hacer dinero del boxeo actual, es el monarca indiscutido del peso supermediano mientras Crawford ostentó todos los cinturones del superligero y welter.

Ambos se presentarán en el estadio de los Raiders de la liga de football americano (NFL) con un registro conjunto de 108 combates sin haber sufrido ni un solo nocáut.

El mexicano, de 35 años, tiene un registro de 63 victorias (39 nocáuts), dos empates y dos derrotas, la primera de ellas en 2013 frente al invicto Floyd Mayweather Jr. y la otra en 2022 ante el ruso Dmitry Bivol, ambas por decisión de los jueces.

Crawford, de 37 años, salió vencedor de sus 41 peleas (31 nocáuts) y ahora asume el reto de ascender dos categorías para ser rival de 'Canelo' en la multimillonaria pelea, de la que se reportó que garantizará a Álvarez más de 100 millones de dólares.

El combate, que arrancará alrededor de las 20H00 locales (03H00 GMT del domingo), será retransmitido en vivo por Netflix y es el segundo del lucrativo contrato que 'Canelo' firmó a inicios de año con la promotora saudita Riyadh Season.

También será el estreno en el mundo del boxeo de Dana White, quien ha prometido revolucionar este deporte como hizo con la UFC, la mayor competición de artes marciales mixtas.

Un nocáut necesario

'Canelo', que intenta apuntalar su estatus en el olimpo del boxeo mexicano, está ávido de un triunfo contundente con el que silenciar a quienes creen que ya ha comenzado su declive.

El mexicano no ha logrado un triunfo por nocáut desde el de Caleb Plant en 2021, cuando se erigió en el primer campeón indiscutible del peso supermediano (168 libras - 76,2 kg).

Después de ese éxito llegó el tropiezo ante Bivol, en un combate en el que fue él quien ascendió al mediopesado (79,4 kg), y victorias sin demasiado brillo frente a a su archirrival Gennady Golovkin, John Ryder, Jermell Charlo, Jaime Munguía, Edgar Berlanga y William Scull.

"Prometo mi mejor actuación, voy a poner todo lo que tengo en esta pelea", se comprometió en la conferencia de prensa del jueves en el T-Mobile Arena, donde fue arropado por miles de aficionados mexicanos.

"No sé si va a ser la última pelea grande que voy a tener, porque no sabemos que nos depara el destino (...) Hay que disfrutar de esta que tenemos, que es una pelea única en la vida", subrayó el púgil de Guadalajara, que dijo estar listo para enfrentar a un rival más veloz y ambidiestro.

"Tuvimos que regresar a lo básico, repasar todo lo que sabemos, la rapidez, movimiento de cintura, las piernas. Trabajamos todo para esta pelea porque lo vamos a necesitar", explicó.

Crawford, de su lado, quiere apoderarse de los cuatro cinturones del mexicano para lograr un nuevo hito en el boxeo.

En caso de triunfo, el púgil de Omaha (Nebraska) se convertirá en el primer boxeador masculino en haber sido campeón indiscutido en tres divisiones.

Para ganarse esta oportunidad, el actual campeón del peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo tuvo que subir de peso desde los 69,8 a los 76,2 kilos.

"No estoy preocupado por nada, hemos hecho el trabajo", dijo Crawford sobre enfrentar a un rival más potente físicamente.

"Así es como se hacen las leyendas, asumiendo riesgos como estoy haciendo ahora (...) Me siento muy bien. Estoy listo para sacudir el mundo", advirtió ante la afición mexicana que tendrá también enfrente el sábado en el Allegiant Stadium.