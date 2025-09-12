Mundial de Béisbol U18 resultado| Panamá y Japón se batieron a duelo en la segunda jornada de la Súper Ronda

Panamá/Panamá tuvo este viernes un compromiso difícil ante el anfritrión, Japón, en la segunda jornada de la Súper Ronda del Mundial de Béisbol U18 que se realiza en la ciudad de Okinawa.

Después de su derrota en la jornada anterior ante Puerto Rico, por 3 carreras a 1, el equipo panameño salía al terreno de juego del Okinawa Cellular Stadium con la determinación de obtener una victoria que les encaminara en la lucha por obtener una de las medallas del certamen orbital. No obstante se enfrentó a un conjunto japonés que llegó a ese encuentro como claro favorito ya que se ha mantenido invicto en toda la competencia.

Los panameños partieron por delante en la parte alta del primer episodio cuando Luis Rivera conectó un triple y luego anotó tras una roleta de Daniel Méndez a la tercera base.

El marcador se mantuvo 1-0 a favor de Panamá hasta la parte baja de la sexta entrada. Hikaru Tamenaga conectó un inatrapable hacia el jardín central, lo que aprovechó Yota Abe para anotar la carrera del empate para los japoneses.

Después de jugados los siete episodios reglamentarios y, con el marcador igualado a una carrera por bando, fue necesario jugar entradas adicionales. La ofensiva panameña explotó en el octavo capítulo con cuatro carreras. Aníbal Sánchez empezó la acometida al anotar, tras incogible de Caleb Rivera. Luego Juan Caballero y Luis Rivera recibieron bases por bola con las almohadillas llenas lo que propiciaron dos 'rayitas' más en las piernas de Carlos Castillo y Caleb Rivera. Posteriormente, Daniel Méndez fue golpeado por un lanzamiento y Michael Nieto concretó la cuarta anotación.

Panamá estaba al frente por 5 carreras a 1, pero no pudo sostener esa ventaja. Los japoneses reaccionaron en la parte baja del octavo episodio con cuatro anotaciones que emparejaron la pizarra una vez más. El juego se definió en la novena entrada con un hit de Hyuma Okabe que llevó al 'home plate' a Hikaru Tamenaga. La victoria fue para Japón, por 6 careras a 5.

Desempeño individual

Joshua Martínez permitió dos imparables y una carrera en un relevo de un episodio para cargar con la derrota por el elenco canalero. Él fue el último de tres lanzadores que trabajaron en ese partido, primero lanzó Roderick Medina quien toleró un inatrapable con tres ponches y una base por bola en una apertura de dos entradas y un tercio. El segundo serpentinero fue Juan Ortega quien recibió siete inatrapables y cinco anotaciones en cinco episodios.

Daito Nakano fue el lanzador ganador por el colectivo nipón al no permitir imparables ni carreras en un episodio y un tercio.

Daniel Méndez destacó a la ofensiva por Panamá con dos hits en tres turnos. Luis Rivera pegó de 3-1 con una carrera anotada y una empujada y Caleb Rivera de 3-1, una anotada y una impulsada.

Por Japón, Yota Abe bateó de 4-2 con dos carreras anotadas y una impulsadas. Hyuma Okabe de 4-2 con una anotada y una remolcada e Hikaru Tamenaga de 3-2 con una anotada y dos empujadas.

En otros partidos, China Taipéi venció a Puerto Rico, por 1 a 0, y Estados Unidos se impuso a Corea del Sur por idéntico marcador, 1 a 0.

Situación actual

Con este resultado, Panamá sufre su cuarta derrota en la Súper Ronda. Esto le deja fuera de la carrera por las medallas del Mundial de Béisbol U18 a falta de un partido para que termine su participación en esta etapa.

El conjunto panameño volverá a jugar el sábado 13 de septiembre ante Corea del Sur en el Nishizaki Stadium desde las 4:30 a.m. (hora de Panamá). La jornada también presentará los partidos entre Puerto Rico y Estados Unidos (12:30 a.m./ hora de Panamá) y China Taipéi ante Japón (4:30 a.m./ hora de Panamá).

El estado de los equipos en la Súper Ronda es el siguiente:

Japón: 4-0

4-0 Estados Unidos: 3-1

3-1 Corea del Sur: 2-2

2-2 China Taipéi: 2-2

2-2 Puerto Rico: 1-3

1-3 Panamá: 0-4

Según esta clasificación, Panamá queda descartado de la carrera por entrar en los cuatro primeros puestos. La jornada de este sábado determinará qué equipos disputarán los partidos por las medallas. En base al sistema de competencia, los que queden en los dos primeros puestos jugarán por la medalla de oro y los que ubiquen en el tercer y cuarto lugar por la presea de bronce.