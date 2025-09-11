Noticias MLB | Aaron Judge iguala récord de jonrones de Joe DiMaggio con los Yankees

Este viernes 12 de septiembre MLB EN VIVO por TVMAX Yankees vs Red Sox desde las 6:10 pm.

Nueva York, Estados Unidos/Aaron Judge, la estrella de los Yankees de Nueva York, llegó este jueves a los 361 jonrones en su carrera igualando al legendario Joe DiMaggio, en un partido al que asistió el presidente Donald Trump en la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Al aparecer en las pantallas gigantes, el mandatario estadounidense fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos por el público del Yankee Stadium, donde presenció la ceremonia previa al juego en recuerdo de las casi 3.000 víctimas de los ataques.

Antes del inicio del partido entre Yankees y Tigres de Detroit, Trump acudió a los vestuarios a saludar a los peloteros locales, encabezados por Aaron Judge.

El estadounidense tuvo después un fulgurante arranque de partido al conectar dos jonrones en las tres primeras entradas.

El californiano abrió fuego con un primer cuadrangular de 126 metros en el 'inning' inicial y después pegó otro en el tercero, cuando los Yankees dominaban por un provisional 5x1.

El 'Juez', de 33 años, llegó a 361 cuadrangulares en sus diez temporadas con los 'Bombarderos del Bronx'.

Con esta producción igualó al mítico DiMaggio en la cuarta posición de la lista de los mayores cañoneros de los Yankees, liderada por Babe Ruth (659 jonrones), seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).

En la temporada, Judge ocupa la cuarta posición de Las Mayores con 46 jonrones, superado por los 53 de Cal Raleigh (Marineros), los 50 de Kyle Schwarber (Filis) y los 48 de Shohei Ohtani (Dodgers).

Entre los primeros partidos en terminar, los Orioles de Baltimore derrotaron 3x2 a los Piratas de Pittsburgh con un hit y una carrera impulsada por el puertorriqueño Emmanuel Rivera.

El dominicano Alexander Canario bateó un jonrón solitario para los Piratas.

