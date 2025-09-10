Serie Mundial 2025: Dodgers lideran lista de favoritos en postemporada más abierta de la historia

Este viernes 12 de septiembre MLB EN VIVO por TVMAX Yankees vs Red Sox desde las 6:10 pm.

Panamá/Con la postemporada de las Grandes Ligas cada vez más cerca, la emoción por la Serie Mundial 2025 ya se siente en el aire.

Sin embargo, elegir un favorito para alzar el codiciado título es una tarea más complicada que nunca, especialmente con el formato expandido de playoffs.

Otras noticias: Aaron Judge hace historia con los Yankees: supera a Yogi Berra en la lista de jonrones

El panorama está tan abierto que, según las cuotas de FanGraphs hasta el martes, los 12 equipos clasificados están separados por apenas 86 puntos en porcentaje de victorias. De hecho, este podría ser el segundo año consecutivo en el que ningún equipo alcance las 100 victorias.

A continuación, un repaso a los principales contendientes y sus posibilidades en octubre:

Los Cinco Favoritos en la Carrera por la Serie Mundial

Dodgers de Los Ángeles Cuotas FanGraphs: 16.6% Aunque cuentan con talento de sobra —incluido Shohei Ohtani—, no han sido el “superteam” esperado. Su bullpen ha sido calificado como un “espectáculo de terror” y hoy ni siquiera aseguran evitar la ronda de Wild Card. Yankees de Nueva York Cuotas FanGraphs: 13.2% Siguen a la caza de los Blue Jays en su división. La salud de Aaron Judge es un factor clave, y aunque su poder ofensivo es letal, depender demasiado de los cuadrangulares puede ser un arma de doble filo. Blue Jays de Toronto Cuotas FanGraphs: 9.5% Con un recuperado Vladimir Guerrero Jr., los canadienses combinan poder y contacto. Si aseguran el título divisional, podrían obtener un valioso bye. Su bullpen es irregular, pero mostró fortaleza contra los Yankees. Cerveceros de Milwaukee (Brewers) Cuotas FanGraphs: 9.4% Cuentan con el mejor récord de la MLB y con brazos estelares como Freddy Peralta. La recuperación de Christian Yelich y Trevor Megill fortalece sus aspiraciones. La duda: ¿será suficiente su estilo de contacto y velocidad en octubre? Phillies de Filadelfia Cuotas FanGraphs: 9.0% Todo depende de la recuperación de Trea Turner, cuya lesión redujo las aspiraciones del equipo. Con ofensiva poderosa y pitcheo sólido, si Turner regresa al 100%, podrían ser candidatos reales al título.

Otras noticias: MLB noticias| Wander Franco: Pelotero de los Rays sufre problema de salud en medio de condena

El Resto del Campo de Postemporada

Tigres de Detroit (8.9%) : Su dependencia de Tarik Skubal y un bullpen inestable siembran dudas.

: Su dependencia de y un bullpen inestable siembran dudas. Marineros de Seattle (7.9%) : Mucho talento, pero arrastran la sombra de su historial en septiembre y la falta de experiencia en la Serie Mundial .

: Mucho talento, pero arrastran la sombra de su historial en septiembre y la falta de experiencia en la . Mets de Nueva York (7.3%) : Una rotación joven podría complicarles en series largas.

: Una rotación joven podría complicarles en series largas. Astros de Houston (5%) : Con el regreso de Yordan Álvarez , la experiencia de sus figuras los hace más peligrosos de lo que las cuotas reflejan.

: Con el regreso de , la experiencia de sus figuras los hace más peligrosos de lo que las cuotas reflejan. Cachorros de Chicago (4.2%) : Sufren altibajos ofensivos, pero tienen ventaja de localía en el Wild Card .

: Sufren altibajos ofensivos, pero tienen ventaja de localía en el . Padres de San Diego (4%) : El talento no ha cuajado; su ofensiva carece de poder y el bullpen sigue golpeado por lesiones.

: El talento no ha cuajado; su ofensiva carece de poder y el bullpen sigue golpeado por lesiones. Red Sox de Boston (3.6%): Si Garrett Crochet y Brayan Bello mantienen el nivel, podrían sorprender en una serie corta.

Otros en Contención

Equipos como Rangers, Guardians, Royals, Rays, Giants, Reds, Diamondbacks y Cardinals aún sueñan con la clasificación, pero con cuotas de apenas 0.0% a 0.4%. Si alguno logra llegar lejos, desafiaría no solo a sus rivales, sino a todos los modelos matemáticos.

En resumen, el camino hacia la Serie Mundial 2025 luce más impredecible que nunca. Con varios equipos sólidos, lesiones que pueden cambiar el panorama y un campo de contendientes muy parejo, los fanáticos deben prepararse para una postemporada llena de sorpresas.

Con información de MLB.

Otras noticias: MLB noticias| Aaron Judge vuelve a ocupar su puesto de jardinero en los Yankees