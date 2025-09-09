Aaron Judge hace historia con los Yankees: supera a Yogi Berra en la lista de jonrones

Panamá/El pelotero Aaron Judge, estrella de los New York Yankees, alcanzó un nuevo hito en su carrera al conectar su jonrón número 359, superando a la leyenda Yogi Berra (358) y colocándose en el quinto lugar de la lista histórica de cuadrangulares de la franquicia.

El momento llegó en el primer inning del partido del martes por la noche frente a los Detroit Tigers en el Yankee Stadium, cuando Judge conectó un splitter de Casey Mize que terminó en el bullpen del jardín derecho. Con este batazo, el capitán de los Yankees también sumó su jonrón número 44 de la temporada.

Este cambio en la historia es significativo: por casi seis décadas, las cinco primeras posiciones de la lista de cuadrangulares de los Yankees habían permanecido intactas. Antes de la irrupción de Judge, el grupo estaba conformado por Babe Ruth (659 jonrones con los Yankees de sus 714 totales), Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (493), Joe DiMaggio (361) y Yogi Berra (358). Desde el 29 de julio de 1966, cuando Mantle superó a Gehrig, ese orden no había cambiado.

Ahora, Judge se convierte en el nuevo integrante de ese selecto club. La semana pasada, tras alcanzar a Berra con su jonrón número 358 en Chicago, el jardinero derecho mostró su respeto hacia el histórico receptor: “La forma en que Yogi jugaba el juego, lo que significaba para las pinstripes... sabes cuánto significaba para él ser un New York Yankee. Yo siento lo mismo. Me siento honrado de vestir esta camiseta. Así que es genial estar en esa lista”.

Con 359 cuadrangulares, Judge se encuentra a solo dos vuelacercas de igualar a Joe DiMaggio (361), por lo que existe la posibilidad real de que lo supere antes de que finalice la temporada.

Incluso familiares de leyendas del club han elogiado al actual capitán. Danny Mantle, hijo de Mickey, aseguró que Judge es su “jugador favorito” y calificó como “increíble” lo que está logrando, añadiendo que a su padre le hubiera encantado verlo en acción.

El nombre de Aaron Judge ya está inscrito junto a los más grandes de los Yankees, y su ritmo jonronero promete seguir reescribiendo la historia de una de las franquicias más emblemáticas del béisbol.

Con información de MLB.

