MLB noticias: Aaron Judge alcanza a Yogi Berra en la histórica lista de jonroneros de los Yankees

Panamá/El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, sigue escribiendo su nombre con letras doradas en la historia de la franquicia más emblemática del béisbol de las Grandes Ligas.

Este domingo, en el Guaranteed Rate Field de Chicago, el toletero derecho conectó su jonrón número 358 en su carrera, igualando nada menos que al legendario Yogi Berra en el quinto lugar de la lista histórica de cuadrangulares de la organización.

El batazo llegó en la parte alta del encuentro frente al zurdo Martín Pérez, lanzador de los Chicago White Sox, y representó además su jonrón número 43 de la temporada, lo que demuestra que, pese a un mes de agosto más discreto de lo habitual, Judge vuelve a tomar ritmo en el momento justo de la campaña.

Un lugar en la historia de los Yankees

Con este cuadrangular, Aaron Judge se une a un círculo selecto de figuras inmortales de la franquicia neoyorquina. Por delante suyo solo permanecen nombres que representan la esencia del béisbol: Babe Ruth (659), Mickey Mantle (536), Lou Gehrig (493) y Joe DiMaggio (361). Ahora, con Berra alcanzado, el siguiente objetivo de Judge será precisamente superar a DiMaggio, a tan solo tres vuelacercas de distancia.

La dimensión de este logro trasciende lo estadístico. En una franquicia plagada de íconos ofensivos, donde pegar jonrones se ha convertido en una tradición, la irrupción de Judge lo coloca como el referente moderno de los Yankees, un bateador capaz de encender el Yankee Stadium con cada swing.

La importancia de este momento

Más allá del registro histórico, la producción de Judge llega en un punto crucial para los Yankees, que buscan mantenerse en la pelea dentro de una competida División Este de la Liga Americana. Su capacidad para decidir partidos con el poder de su bate se convierte en un activo determinante en esta recta final de la temporada regular.

El propio mánager del equipo, Aaron Boone, destacó la importancia de ver nuevamente a su capitán encendido: “Bueno verlo. Él se pondrá en marcha. No puedes detenerlo por mucho tiempo. Una racha de bateo caliente está a la vuelta de la esquina”, señaló tras la victoria dominical.

El camino hacia nuevas metas

Si mantiene su ritmo de poder, Judge no solo superará a DiMaggio en cuestión de días, sino que también podría cerrar la temporada acercándose a la mítica cifra de 400 jonrones en su carrera. Con apenas 32 años, el slugger parece destinado a seguir escalando posiciones y consolidarse como uno de los mejores cañoneros que haya vestido el uniforme a rayas.

Para los fanáticos de los Yankees, cada aparición en el plato de Aaron Judge es un acontecimiento. No solo por la posibilidad de ver un batazo descomunal salir de su bate, sino porque cada cuadrangular lo acerca más a los gigantes que construyeron la leyenda del Bronx.

Hoy, con 358 jonrones, Judge ya comparte espacio con un mito como Yogi Berra. Y todo indica que es solo cuestión de tiempo para que deje atrás también a Joe DiMaggio y siga su ascenso hacia la cúspide de los jonroneros más grandes en la historia de los Yankees de Nueva York.

Con información de MLB.

