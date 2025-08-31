Béisbol U18| Selección de Panamá sorprende a su similar U23 antes de competir en el Mundial

El equipo U18 ultima detalles de su preparación antes de viajar el 1 de septiembre a Japón, sede del Mundial de la categoría.

Panamá/Williams Cutshall pegó imparable productor en la baja de la séptima (juego de fogueo a 7.0 entradas) y trajó a Juan David Caballero con la carrera que dejó en el terreno al preseleccionado U23 y de paso darle el triunfo a la Selección Nacional U18 de Panamá que cerró con broche de oro su preparación camino al Mundial de la categoría a jugarse desde el 5 de septiembre en la ciudad de Okinawa, Japón.

El relevo de la U23 Alexis Bernal entró a trabajar con la casa llena y dio pelotazo a Juan Rujano, para que el partido se empatará 4-4, sirviendo la mesa para que Cutshall diera el imparable de oro (walk-off) y desatará la alegría en la selección nacional U18.

El partido se jugó a vida o muerte, la U18 buscando un triunfo para cerrar su preparación y un seleccionado U23 que no quería dejarse opacar.

Por la selección U18 abrió el zurdo José Serva que está programado para lanzarle a Estados Unidos, trabajando 2.2 entradas completas, con una buena actuación, luego vino Roderick Medina que trabajó 3.1 entradas y cerró Juan Ortega con 1.0 entrada.

La selección nacional U18 viaja el próximo lunes a ciudad de México, luego a Tokio, Japón y posteriormente a Okinawa, sede del campeonato Mundial, donde estarán los 12 mejores equipos del mundo.

Panamá abre ante Estados Unidos el viernes 5 de septiembre a las 10:30 a.m. (hora de Japón), siendo en Panamá las 8:30 p.m. del 4 de septiembre.

El equipo

Lanzadores

Joel González Alberto Gómez Carlos Guerrero Joshua Martínez Roderick Medina Juan Ortega José Serva Héctor Aguilar

Receptores

Juan Rujano Yadier Fuentes

Cuadro interior

Ricardo Acosta William Cutshall Daniel Méndez Caleb Rivera Michael Nieto

Jardineros

Juan Caballero Carlos Castillo Luis Rivera Aníbal Sánchez

Utility

Lenin Quintero

Calendario de Panamá

5 de septiembre: Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá)

Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá) 6 de septiembre: Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá)

Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá) 7 de septiembre: Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá)

Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá) 8 de septiembre: Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá)

Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá) 9 de septiembre: Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá)

Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá) Después de la ronda regular, la Super Ronda será del 11 al 13 de septiembre, y los juegos por medallas el 14.

