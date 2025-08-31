Béisbol U18| Selección de Panamá sorprende a su similar U23 antes de competir en el Mundial
El equipo U18 ultima detalles de su preparación antes de viajar el 1 de septiembre a Japón, sede del Mundial de la categoría.
Panamá/Williams Cutshall pegó imparable productor en la baja de la séptima (juego de fogueo a 7.0 entradas) y trajó a Juan David Caballero con la carrera que dejó en el terreno al preseleccionado U23 y de paso darle el triunfo a la Selección Nacional U18 de Panamá que cerró con broche de oro su preparación camino al Mundial de la categoría a jugarse desde el 5 de septiembre en la ciudad de Okinawa, Japón.
El relevo de la U23 Alexis Bernal entró a trabajar con la casa llena y dio pelotazo a Juan Rujano, para que el partido se empatará 4-4, sirviendo la mesa para que Cutshall diera el imparable de oro (walk-off) y desatará la alegría en la selección nacional U18.
El partido se jugó a vida o muerte, la U18 buscando un triunfo para cerrar su preparación y un seleccionado U23 que no quería dejarse opacar.
Por la selección U18 abrió el zurdo José Serva que está programado para lanzarle a Estados Unidos, trabajando 2.2 entradas completas, con una buena actuación, luego vino Roderick Medina que trabajó 3.1 entradas y cerró Juan Ortega con 1.0 entrada.
La selección nacional U18 viaja el próximo lunes a ciudad de México, luego a Tokio, Japón y posteriormente a Okinawa, sede del campeonato Mundial, donde estarán los 12 mejores equipos del mundo.
Panamá abre ante Estados Unidos el viernes 5 de septiembre a las 10:30 a.m. (hora de Japón), siendo en Panamá las 8:30 p.m. del 4 de septiembre.
El equipo
Lanzadores
- Joel González
- Alberto Gómez
- Carlos Guerrero
- Joshua Martínez
- Roderick Medina
- Juan Ortega
- José Serva
- Héctor Aguilar
Receptores
- Juan Rujano
- Yadier Fuentes
Cuadro interior
- Ricardo Acosta
- William Cutshall
- Daniel Méndez
- Caleb Rivera
- Michael Nieto
Jardineros
- Juan Caballero
- Carlos Castillo
- Luis Rivera
- Aníbal Sánchez
Utility
- Lenin Quintero
Calendario de Panamá
- 5 de septiembre: Panamá vs. Estados Unidos (en Okinawa, 10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 4 en Panamá)
- 6 de septiembre: Panamá vs. Australia (10:30 a.m. hora local; 8:30 p.m. del 5 en Panamá)
- 7 de septiembre: Panamá vs. China Taipéi (6:30 p.m. en Nishizaki; 4:30 a.m. del mismo día en Panamá)
- 8 de septiembre: Panamá vs. Alemania (2:30 p.m.; 12:30 a.m. en Panamá)
- 9 de septiembre: Panamá vs. China (10:30 a.m.; 8:30 p.m. en Panamá)
- Después de la ronda regular, la Super Ronda será del 11 al 13 de septiembre, y los juegos por medallas el 14.
