Estados Unidos/Por primera vez desde que salió de la lista de lesionados, Aaron Judge juega en los jardines, comenzando con el juego del viernes por la noche de los Yankees contra los Azulejos, líderes de su división.

Compitiendo por su tercer premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el cañonero de 33 años estuvo inscrito como titular en el bosque derecho y tercer bate en la alineación de los Bombarderos en el Yankee Stadium.

Desde que fue activado, Judge ha sido utilizado como bateador designado, registrando promedio de .242 con seis jonrones y 12 carreras remolcadas en 27 encuentros.

Judge sufrió la lesión el 22 de julio en Toronto, cuando las repeticiones de televisión lo mostraron haciendo un gesto de dolor después de un tiro desde el jardín derecho. Judge permaneció en ese encuentro y luego disputó los siguientes dos partidos contra los Azulejos y los Phillies, antes de ingresar a la lista de lesionados el 27 de julio.

De la lesión a la recuperación

Aaron Judge sintió molestias en el codo derecho durante un juego contra Toronto y fue llevado a estudios por imagen que descartaron daño en la UCL, diagnosticando una distensión en los músculos flexores .

sintió molestias en el codo derecho durante un juego contra y fue llevado a estudios por imagen que descartaron daño en la UCL, diagnosticando una . Fue colocado en la lista de lesionados (IL) por 10 días .

. Se recuperó favorablemente, y fue activado de nuevo el 5 de agosto , retomando como bateador designado (DH) mientras evaluaban su capacidad de lanzar.

, retomando como mientras evaluaban su capacidad de lanzar. Finalmente regresó al campo, con actividad en el jardín derecho, marcando su primera aparición defensiva desde su lesión.

Impacto

Judge ha liderado Liga Americana con cifras extraordinarias: en 2022 conectó 62 jonrones, en 2024 lideró con 58 cuadrangulares, 144 carreras impulsadas, OBP de .458 y slugging de .701—brillando en prácticamente todas las principales categorías ofensivas.

Añadiendo más, su OPS, wRC+ y WAR (10.8 en 2024) lo posicionan entre los mejores ofensivamente en toda la historia de la0.

Judge ha alcanzado 358 cuadrangulares como Yankee, empatando con Yogi Berra en el 5.º lugar de la historia de la franquicia, y sigue escalando entre los grandes como Babe Ruth, Mickey Mantle y Lou Gehrig.

En 2025, rompió el récord del equipo al conectar 21 jonrones antes del 1 de junio, superando marcas de Mickey Mantle, Tino Martínez y él mismo (2024).

Nombrado capitán tras firma de un contrato histórico de nueve años por US$360 millones—el primero desde Derek Jeter. Esta posición refleja su rol central en los valores y cultura del equipo.

Compañeros como Giancarlo Stanton y el manager Aaron Boone destacan no solo su excelencia deportiva, sino también su humildad y enfoque.

Según FanGraphs, desde que firmó su contrato en 2023, Judge ha generado aproximadamente US$170 millones en valor de WAR, casi el doble de los US$95 millones en salario pagado hasta inicios de 2025.

Solo en un tercio de la temporada, ya ha aportado US$41.5 millones en valor de WAR, superando su salario anual de US$40 millones, lo que confirma que sigue siendo una inversión más que rentable.

Información de MLB.com

