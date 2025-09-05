Eliminatoria mundialista resultados | Francia arrancó con buen paso su andar en UEFA

La vigente subcampeona del mundo se enfrentará a Islandia el próximo martes en el Parque de los Príncipes.

París, Francia/Francia, que derrotó 0-2 a Ucrania este viernes en Breslavia (Polonia), solventó su primer partido del Grupo D clasificatorio para el Mundial-2026, pero perdió a su delantero Ousmane Dembélé, que abandonó lesionado el terreno de juego.

Los Bleus de Didier Deschamps, ampliamente dominadores, inclinaron la balanza de su lado merced a los goles de Michael Olise (10) y de su capitán Kylian Mbappé (82).

Pero el delantero del París SG, Dembélé, tuvo que retirarse lesionado después de haber reemplazado al descanso a su compañero Désiré Doué, también con problemas físicos.

La vigente subcampeona del mundo se enfrentará a Islandia el próximo martes en el Parque de los Príncipes.

Otros resultados:

La nueva Italia de Gattuso se reivindica ante Estonia (5-0)

La tetracampeona del mundo Italia solventó con victoria ante Estonia, este viernes en Bérgamo (5-0), el primer partido con su nuevo seleccionador, Gennaro Gattuso, y sumó así tres puntos para mantenerse en la lucha por estar en el Mundial 2026.

Después de que el marcador no se moviese en el primer acto, la Azzurra se mostró muy superior al combinado báltico en el segundo, y logró una segunda victoria seguida en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año, después de la preocupante derrota inicial en Noruega en junio, con Luciano Spalletti como entrenador.

Moise Kean (58), Mateo Retegui (69, 89), Giacomo Raspadori (71) y Alessandro Bastoni (90+2) marcaron los goles locales para alejar los fantasmas de una tercera fase final mundialista consecutiva sin contar con los colores de la Nazionale.

Pese a contar ahora con seis puntos, Italia aún está lejos de Noruega, líder del Grupo I con 12 puntos, cuando sólo el primero de cada grupo logra boleto directo, aunque los noruegos tienen un partido más.

Los italianos visitarán a Israel (2º, 9 puntos) el lunes en partido deslocalizado en Hungría.

Los israelíes también tiene un partido disputado más que Italia.

En el otro partido del grupo disputado este lunes, Israel doblegó a Moldavia (0-4).

En el Grupo B, Suiza se colocó como líder solitaria tras golear 4-0 a Kosovo con goles de Akanji, Embolo (doble) y Widmer. Por su parte, Eslovenia y Suecia empataron 2-2 en un partido vibrante.

En el Grupo C, Grecia arrolló 5-1 a Bielorrusia para tomar el mando de la zona, mientras que Dinamarca y Escocia no se hicieron daño y cerraron su encuentro con un empate 0-0.

El Grupo D tuvo resultados contundentes. Islandia fue la goleadora de la jornada al destrozar 5-0 a Azerbaiyán. Francia, por su parte, cumplió con un trabajoso 0-2 ante Ucrania con anotaciones de Olise y Mbappé. Islandia y Francia comparten el liderato.

En el Grupo I, Italia reaccionó y goleó 5-0 a Estonia. Israel también mostró su poder ofensivo al vencer 0-4 a Moldavia a domicilio. Noruega se mantiene firme en el primer lugar.

Finalmente, en el Grupo L, Croacia venció 0-1 a Islas Feroe con un gol de Kramaric, y la República Checa se impuso 0-2 ante Montenegro. La República Checa sigue liderando el grupo.

