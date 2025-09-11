Mundial de Béisbol U18 calendario| Así está Panamá en la Súper Ronda. Fecha y hora de su próximo partido

El equipo panameño disputó el primero de sus tres partidos de esta fase ante Puerto Rico

Panamá/La Súper Ronda del Mundial de Béisbol U18, que se realiza en Okinawa, Japón, está en marcha y hay seis equipos que buscan subir al podio para tomar las tres medallas que se otorgarán en el certamen. Panamá es uno de esos conjuntos.

El conjunto panameño inició su camino en esta etapa con una derrota frente a Puerto Rico, por marcador de 3 carreras a 1. Este resultado compromete sus aspiraciones de quedarse con una de las preseas.

Situación

El revés ante los puertorriqueños deja a Panamá con tres derrotas sin victorias. Eso se debe a que se suman las pérdidas sufridas en la fase de grupos frente a Estados Unidos y China Taipéi que también están en la Súper Ronda.

La selección panameña se ubica en el último lugar de esta instancia y le restan dos partidos. El próximo será el jueves 12 de septiembre ante Japón en el Okinawa Cellular Stadium.

El conjunto japonés es el líder de la fase con marca de tres victorias sin derrotas. Su último triunfo fue ante Estados Unidos, por pizarra de 6 carreras a 2.

Para mantenerse con esperanzas de alcanzar el podio, Panamá deberá vencer a Japón. En esa misma jornada se enfrentarán China Taipéi y Puerto Rico, que tienen marca de un triunfo y dos pérdidas. Por lo tanto, en caso de ganar, los panameños alcanzarán al perdedor de ese cotejo.

Información general

Partido: Panamá vs Japóm

Panamá vs Japóm Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025

Viernes 12 de septiembre de 2025 Hora: 4:30 a.m. (tiempo de Panamá)

4:30 a.m. (tiempo de Panamá) Lugar: Okinawa Cellular Stadium

Resultados y tabla de posiciones

La primera jornada de la Súper Ronda dejó estos marcadores:

Puerto Rico 3-1 Panamá

China Taipéi 1-8 Corea del Sur

Japón 6-2 Estados Unidos

Después de esos resultados, el estado de los equipos es el siguiente:

Japón: 3-0

3-0 Estados Unidos: 2-1

2-1 Corea del Sur: 2-1

2-1 China Taipéi: 1-2

1-2 Puerto Rico: 1-2

1-2 Panamá: 0-2

Formato

La Súper Ronda en los campeonatos mundiales organizados por la WBSC (World Baseball Softball Confederation) es una etapa clave en la que compiten los mejores equipos tras la Primera Ronda (fase de grupos).

Clasificación de equipos

Generalmente, los tres mejores equipos de cada grupo (en la fase de grupos) avanzan a la Súper Ronda.

(en la fase de grupos) avanzan a la Súper Ronda. Si hay dos grupos (por ejemplo, Grupo A y Grupo B), se clasifican 6 equipos en total (3 de cada uno).

Resultados arrastrados

Los equipos arrastran los resultados (victorias y derrotas) contra los otros equipos clasificados de su mismo grupo .

(victorias y derrotas) . Por ejemplo, si Japón venció a Corea del Sur en la fase de grupos, y ambos avanzan a la Súper Ronda, ese resultado ya cuenta en la Súper Ronda.

Nuevos partidos

En la Súper Ronda, cada equipo juega contra los tres equipos clasificados del grupo contrario .

. Es decir, no se repiten partidos ya jugados en la fase de grupos.

Clasificación final