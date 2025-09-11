Noticias MLB | Kevin Gausman firma una joya monticular y reafirma su rol como as de los Blue Jays

Panamá/El lanzador Kevin Gausman se vistió de protagonista este jueves al firmar una actuación histórica que lo consolida como el as indiscutible de los Toronto Blue Jays en la recta final de la temporada.

Con una blanqueada de juego completo frente a los Houston Astros, el derecho guio a su equipo a un triunfo categórico de 6-0, asegurando además la serie.

Con apenas 100 lanzamientos, Gausman permitió solo dos imparables y ponchó a nueve rivales, quedándose a un pitcheo de lograr un “Maddux” —hazaña que ningún lanzador de Toronto consigue desde 2015. Un Maddux se da cuando un lanzador lanza una blanqueada de nueve entradas o más con menos de 100 lanzamientos.

El manager John Schneider no dudó en elogiarlo, calificando la presentación como “una de las más finas” de su carrera en el uniforme de los Blue Jays. El estratega resaltó que su abridor está “en la cima en el momento justo” y “en racha”, recordando que ya venía de otra salida dominante, con ocho entradas de una carrera el viernes anterior.

La afición en Toronto respondió con ovaciones ensordecedoras. Muchos fanáticos permanecieron en el estadio tras el último out para aplaudir de pie a su as, quien describió el momento como “bastante genial” y “especial”. Se trata de la primera blanqueada de nueve entradas para los Blue Jays desde junio de 2024, y en ambas ocasiones el protagonista fue el mismo: Kevin Gausman.

Su impacto lo coloca como el principal candidato a abrir el Juego 1 de la postemporada. Con Toronto y Detroit afianzados en los primeros dos puestos de la Liga Americana, el equipo tendrá margen para ajustar la rotación, aunque la confianza en Gausman parece absoluta.

El derecho vuelve a mostrar la versión que lo llevó al tercer lugar en la votación del Cy Young 2023. Más allá de los números, su agresividad y emoción en el montículo son parte de su sello actual. “No tengo miedo de mostrar mi emoción ahora”, declaró el propio Gausman, quien se alimentó del apoyo de la multitud.

Su recta, que alcanzó las 97.6 mph, superó su promedio habitual y, combinada con un splitter letal de 84 mph, resultó prácticamente imposible de descifrar para los bates de Houston. “Kevin ha sido exactamente lo que necesitamos”, resumió Schneider.

Con este nivel, los Blue Jays tienen en Gausman la carta perfecta para “montar el rayo” en octubre. El as está de vuelta, y Toronto ya sueña con que sus lanzamientos marquen la diferencia en la postemporada.

Con información de MLB.

