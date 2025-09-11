Arranca la temporada 2025 del Nacional de Baloncesto U19 masculino y femenino

El Nacional de Baloncesto U19 reunirá a 14 equipos en masculino y femenino, con juegos en Coclé y Ciudad de Panamá, rumbo al esperado Final Four en la Arena Roberto Durán.

Panamá/La Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) anunció el inicio oficial de la Temporada 2025 del Nacional de Baloncesto U19, tanto en la rama masculina como en la femenina, consolidándose como una de las competencias más importantes del desarrollo juvenil en el país.

Otras noticias: Panamá listo para brillar en Guatemala 2025 con cinco equipos de fútbol buscando el oro

El evento arrancará con el Congresillo Técnico este viernes 12 de septiembre a las 5:30 p.m., en el Salón VIP de La Doce Sport Center, ubicado en la 12 de octubre. Allí se confirmará la participación de 14 equipos, distribuidos en dos conferencias:

Conferencia Norte : Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas.

: Bocas del Toro, Chiriquí, Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas. Conferencia Sur: Colón, Kuna Yala, Darién, Panamá Centro, Panamá Este, Panamá Oeste, Panamá Norte y como invitado especial, la Preselección Nacional Masculina U17.

Otras noticias: Panamá recolecta medallas en Mundial Master de Pesas en Las Vegas

La gran inauguración de la temporada está programada para el sábado 13 de septiembre, con partidos en distintos escenarios: el gimnasio municipal Algis “Cuteco” Moreno de Penonomé (masculino) y el gimnasio municipal de Aguadulce (femenino), ambos en la provincia de Coclé, para los equipos de la Conferencia Norte. Mientras que en la Arena Roberto Durán y el gimnasio Roberto Kelly, en la ciudad capital, se disputarán los encuentros de la Conferencia Sur.

La ronda regular se jugará el sábado 13 y domingo 14 de septiembre, en Penonomé y Ciudad de Panamá. Los dos mejores equipos de cada conferencia avanzarán al Final Four, programado para el martes 16 de septiembre en la Arena Roberto Durán, donde se definirán las semifinales y la gran final del torneo.

La FEPABA agradeció el apoyo de los medios de comunicación deportivos por la cobertura y difusión del campeonato, que busca fortalecer el baloncesto juvenil panameño y proyectar nuevas figuras para el futuro de las selecciones nacionales.

Con información de Fepaba.

Otras noticias: Noticias MLB | Aaron Judge iguala récord de jonrones de Joe DiMaggio con los Yankees