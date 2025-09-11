Panamá anuncia nuevo técnico para selecciones femeninas Sub-17 y Sub-20

Un nuevo estratega de origen español trabajará con el talento naciente del fútbol femenino panameño

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol anuncia la contratación de Gerard Aubi como nuevo entrenador de las selecciones Sub-17 y Sub-20 Femeninas de Panamá.

Aubi, nacido el 27 de abril de 1993 (32 años) en Reus, Tarragona, provincia de Cataluña, España, llega con vasta experiencia en el fútbol juvenil, en donde destaca su carrera iniciando en el 2012 y trabajando, años después, en categorías juveniles del Atlético de Madrid, entre otros clubes del mundo.

El nuevo estratega de las selecciones juveniles femeninas llega con licencia UEFA A, además de contar con las siguientes capacitaciones: Grado Superior de deportes, Entrenador personal, Metodología Smatfootball, Metodología Coerver, Curso de Preparación física, Curso de Metodología y aspectos del juego.

Trayectoria

2025 – FK MINIJA – LITUANIA – Asistente – 1er equipo Masculino – Pyrma Liga

2024 – PEAK PRO EXPERIENCE (PPX) – DUBAI – Entrenador – 1er equipo Femenino – 2a División

2024 – LA LIGA ACADEMY – DUBAI – Entrenador – Masculino U12 y Femenino U15

2022/24 PATHFINDER FC – ESPAÑA – Director deportivo y Area Internacional

2022/2024 – PATHFINDER FC – NUEVA YORK – Entrenador – 1er equipo Masculino – USL2

2020/2022 – MALAGA CITY ACADEMY – ESPAÑA – Entrenador – Masculino U16, U18 y U20

2019/2020 – RCDE SOCCER ACADEMY – NUEVA JERSEY – Entrenador – Masculino U17 y U19

2017/2019 – ATLETICO MADRID – ESPAÑA – Assistant Coach – Women´s U16, U18 and U20

2016/2017 – NAMA SPORTS ACADEMY – CHINA/MONGOLIA – Entrenador – Masculino U8 hasta U14

2015/2016 – TECNIFUTBOL SALOU – ESPAÑA – Entrenador – Masculino U10 hasta U16

2014/2015 – SELECCIÓN DE TARRAGONA – ESPAÑA – Asistente – Femenino U14 y U16

Antecesoras

Gerard Aubi reemplazará a Raiza Gutiérrez y Natalia 'Nati' Gutiérrez quienes se desempeñaron en la dirección técnica de los equipos panameños femeninos Sub-17 y Sub-20 de Panamá.

'Nati' Gutiérrez

Es española, oriunda de Málaga.

Cuenta con licencia UEFA PRO y con un título en Dirección y Scouting Deportivo por el Centro Andaluz de Estudios, Investigación y Desarrollo del Fútbol.

Como jugadora, Gutiérrez militó en clubes como Atlético Málaga y CF Puebla (de Badajoz), y representó a la selección española en categoría Sub‑18.

Como entrenadora, antes de su llegada a Panamá tuvo múltiples roles:

Entrenadora asistente en la Selección Malagueña Femenina (sub‑14 y sub‑18).

(sub‑14 y sub‑18). Entrenadora principal del Sub‑18 de Málaga CF Femenino (2016‑2019).

(2016‑2019). Coordinadora de categorías menores en Málaga CF Femenino .

. Técnico principal del primer equipo de Málaga CF Femenino en la Liga Reto Iberdrola (la segunda división del fútbol femenino español).

en la (la segunda división del fútbol femenino español). Entrenadora formativa en academias en Estados Unidos y Canadá (dirigiendo categorías juveniles).

(dirigiendo categorías juveniles). Asistente técnico en SD Huesca Femenino (temporada 2024‑2025).

Llevó a Panamá al título femenino Sub-20 del Torneo UNCAF FIFA Forward 2025, realizado en la Ciudad de Panamá. También estuvo al frente del equipo panameño en el Premundial de Concacf, donde no pudo superar la fase de grupos.

Raiza Gutiérrez

Raiza Gutiérrez es ex‑jugadora de fútbol de Panamá.

Ha estado vinculada tanto como jugadora nacional como en distintos cargos técnicos en selecciones femeninas juveniles y mayores.

Nombramientos importantes

En marzo de 2022 la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) anunció que Raiza Gutiérrez asumiría la dirección de la Selección Femenina Sub‑17 de Panamá, tras la salida de la entrenadora Tania Camposortega.

Ya antes había dirigido la Sub‑17 entre 2019 y 2021.

Competencias dirigidas

Bajo su mando, el equipo participó en el Premundial Sub‑17 de la Concacaf 2022 , que se disputó en República Dominicana, torneo que servía de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub‑17 de la FIFA India 2022.

, que se disputó en República Dominicana, torneo que servía de clasificación para la Copa Mundial Femenina Sub‑17 de la FIFA India 2022. En 2025 también dirigió la Sub‑17 en la fase clasificatoria (“Ronda Uno”) del clasificatorio femenino Sub‑17 de Concacaf.

En el Campeonato Femenino Sub‑17 de la Concacaf de 2022 , Panamá logró avanzar hasta los octavos de final.

, Panamá logró avanzar hasta los octavos de final. En las fases clasificatorias recientes (por ejemplo la de 2025), ella definió las convocatorias y participó activamente en la preparación del equipo para los torneos de Concacaf.

Funciones adicionales

Además de entrenadora de la Sub‑17 , Raiza ha sido entrenadora de la Sub‑20 femenina y también ha colaborado con el cuerpo técnico de la selección mayor femenina .

, Raiza ha sido y también ha colaborado con el cuerpo técnico de la . Ha estado involucrada en períodos de transición, tomando la Sub‑17 en momentos en que había cambios en la dirección técnica.

