NBA| Jason Collins, primero en reconocerse gay dentro de la liga de baloncesto, padece por tumor cerebral

Collins jugó con seis equipos en la NBA, entre ellos los Brooklyn Nets con los que estuvo por ocho temporadas.

Estados Unidos/El exbasquetbolista estadounidense Jason Collins, primer jugador en declararse gay en las grandes ligas deportivas norteamericanas, se encuentra en tratamiento por un tumor cerebral, informó este jueves la NBA en un comunicado publicado en su nombre.

"Jason Collins, embajador de la NBA y veterano de la liga con 13 años de experiencia, se encuentra actualmente en tratamiento por un tumor cerebral", dijo el texto. "Jason y su familia agradecen su apoyo y sus oraciones, y solicitan respetuosamente privacidad mientras dedican toda su atención a la salud y el bienestar de Jason".

Collins, de 46 años, jugó ocho temporadas con los Nets y también defendió los uniformes de los Hawks, Celtics, Grizzlies, Timberwolves y Wizards.

En su carrera disputó 735 partidos, con un promedio de 3,6 puntos y 3,7 rebotes, hasta su retiro en noviembre de 2014.

En febrero de ese año, en un partido de los Nets contra los Lakers, se convirtió en el primer jugador abiertamente homosexual en competir tanto en la NBA como en las otras grandes ligas deportivas norteamericanas (béisbol, football americano y hockey sobre hielo).

Collins se había declarado gay en 2013 en un artículo en primera persona publicado por la revista Sports Illustrated.

Los Brooklyn Nets publicaron este jueves un mensaje de apoyo a su exjugador en redes sociales.

"Enviamos nuestro cariño y apoyo a Jason Collins y a su familia", escribió el equipo neoyorquino en X.

Padecimiento

Un tumor cerebral es un crecimiento anormal de células en el cerebro o en las estructuras cercanas a él. Estos tumores pueden ser benignos (no cancerosos) o malignos (cancerosos), y pueden originarse en el cerebro (tumores primarios) o diseminarse al cerebro desde otras partes del cuerpo (tumores secundarios o metastásicos).

Tipos

Tumores primarios:

Se originan en el propio cerebro.

Ejemplos: gliomas, meningiomas, astrocitomas, meduloblastomas.

Tumores secundarios (metástasis cerebrales):

Se originan en otras partes del cuerpo y se diseminan al cerebro.

Comunes en cáncer de pulmón, mama, piel (melanoma), riñón, etc.

Síntomas

Los síntomas dependen del tamaño, la ubicación y la velocidad de crecimiento del tumor. Algunos síntomas comunes incluyen:

Dolores de cabeza persistentes (especialmente peores por la mañana)

(especialmente peores por la mañana) Convulsiones

Náuseas o vómitos

Cambios en la visión o audición

Problemas de equilibrio o coordinación

Debilidad o adormecimiento en una parte del cuerpo

Cambios de personalidad o conducta

Dificultad para hablar o entender el lenguaje

Pérdida de memoria o confusión

Diagnóstico

Se utilizan diferentes métodos para diagnosticar un tumor cerebral:

Examen neurológico

Resonancia magnética (RM) o tomografía computarizada (TC)

o Biopsia cerebral (para determinar el tipo exacto de tumor)

(para determinar el tipo exacto de tumor) Pruebas de laboratorio o punción lumbar, en algunos casos.

Tratamiento

El tratamiento depende del tipo, tamaño, ubicación y grado del tumor, así como del estado general de salud del paciente. Las principales opciones incluyen:

Cirugía: Para extirpar total o parcialmente el tumor. En algunos casos, el tumor no se puede operar si está en una zona muy delicada. Radioterapia: Uso de radiación para destruir células tumorales. Puede usarse sola o después de la cirugía. Quimioterapia: Uso de medicamentos para destruir células cancerosas. Se puede administrar por vía oral, intravenosa o directamente al líquido cefalorraquídeo. Terapias dirigidas: Medicamentos que atacan específicamente ciertas características del tumor. Inmunoterapia (en investigación o casos específicos): Estimula el sistema inmunológico del cuerpo para combatir las células tumorales. Cuidados paliativos: En casos donde no es posible curar el tumor, se ofrece tratamiento para aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida.

Pronóstico