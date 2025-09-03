NBA| Clippers le pagarían a Kawhi Leonard pasándose del tope salarial de la liga

Informes de prensa señalan que el equipo de Los Ángeles habría recurrido a un mecanismo que le permitió pagar el salario de una de sus principales figuras, pero la franquicia lo negó.

Estados Unidos/Los Angeles Clippers eludieron las normas del límite salarial de la NBA al pagarle a su astro Kawhi Leonard 28 millones de dólares por un puesto inexistente, según se señaló el miércoles en el podcast Pablo Finds Out.

El periodista Pablo Torre citó documentos legales al informar que Leonard recibió el pago a través de una empresa de plantación de árboles llamada Aspiration, actualmente en quiebra, de la cual el propietario de los Clippers, Steve Ballmer, era un inversor clave.

Torre informó que Leonard firmó un contrato por 28 millones de dólares por cuatro años para promocionar a Aspiration, pero nunca realizó la campaña.

Un empleado, cuyo nombre no se dio a conocer, que supuestamente trabajaba para Aspiration le dijo a Torre que el pago a Leonard "era para eludir el límite salarial" de la NBA.

Los Clippers respondieron al periodista con un comunicado en el que negaban sus acusaciones.

"Ni el señor Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna conducta indebida relacionada con Aspiration", dijo el equipo de Los Ángeles. "Cualquier afirmación contraria se puede demostrar que es falsa".

Leonard, campeón de la NBA con los San Antonio Spurs y los Toronto Raptors, se unió a los Clippers en 2019 tras liderar al equipo canadiense al título de la liga norteamericana de baloncesto.

Como agente libre, aceptó menos dinero del que Toronto le ofreció con tal de jugar junto a Paul George y regresar a su ciudad natal, Los Ángeles.

Firmó una extensión de contrato de tres años con los Clippers por 153 millones de dólares en enero de 2024, según se informó en su momento.

Trayectoria

Kawhi Leonard es un jugador de baloncesto profesional estadounidense conocido por su destacada defensa, eficiencia ofensiva y su carácter reservado.

Etapa universitaria

Universidad: San Diego State University (2009–2011)

San Diego State University (2009–2011) Destacó por su defensa y rebote, llevando a su equipo a una gran temporada en 2011.

Se declaró elegible para el Draft de la NBA en 2011 después de su segundo año.

NBA – Carrera profesional

San Antonio Spurs (2011–2018)

Draft 2011: Elegido por Indiana Pacers (puesto #15) y traspasado a los Spurs por George Hill.

Elegido por Indiana Pacers (puesto #15) y traspasado a los Spurs por George Hill. Rol inicial: Comenzó como jugador defensivo y de rol, pero fue desarrollando su ofensiva.

Comenzó como jugador defensivo y de rol, pero fue desarrollando su ofensiva. Logros:

Campeón de la NBA en 2014

MVP de las Finales 2014 (vs. Miami Heat de LeBron James)

(vs. Miami Heat de LeBron James) 2 veces Jugador Defensivo del Año (2015, 2016)

2 veces All-Star (2016, 2017) mientras estaba en San Antonio

mientras estaba en San Antonio Problemas en 2017–18: Disputas con el cuerpo médico por una lesión en el cuádriceps; jugó solo 9 partidos esa temporada.

Toronto Raptors (2018–2019)

Fue traspasado a Toronto junto con Danny Green a cambio de DeMar DeRozan .

junto con a cambio de . Tuvo una temporada espectacular como líder del equipo.

Logros:

Campeón de la NBA en 2019

MVP de las Finales 2019

All-Star 2019

Famosa jugada: "The Shot" contra los Sixers en el Game 7 de semifinales del Este — tiro ganador sobre la bocina que rebotó 4 veces en el aro.

Los Angeles Clippers (2019–presente en 2025)